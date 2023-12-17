MSI微星筆電20周年特展活動線上逛 AI筆電搶先體驗

微星筆電誕生20周年，MSI微星科技於松山文創園區2號倉庫推出筆電20周年特展活動，以奢華美學、極致效能、創新科技等3大主題為消費者帶來精彩絕倫的科技美學饗宴。來不及親臨現場沒關係，現在就帶大家線上逛展。

現場展示一系列得獎作品，以及多款外形設計相當搶眼的跨界聯名合作產品。記者黃筱晴／攝影

進入特展中，首先將來到精心設計的時光走廊，透過圖片和影片回顧微星筆電20年的歷史和事件，從領先效能、工藝設計、獨家創新等面向來認識最具代表性的里程碑，深刻體驗微星筆電在引領市場趨勢的貢獻和影響力。現場同時將展示20年來微星推出具有劃時代意義的經典筆電機款，許多款機種的設計理念現在看來還是相當前衛，讓人感受到品牌不斷追求創新的勇氣與創新力。

現場展示一系列得獎作品，以及多款外形設計相當搶眼的跨界聯名合作產品。記者黃筱晴／攝影

特展中也特別展示一系列得獎作品，以及多款外形設計相當搶眼的跨界聯名合作產品，除了可以拍照打卡留下紀念，現場還可以親自觸摸體驗產品材質設計。另外，在特別打造的情境體驗區中，還可以選擇擔任一日商業攝影師或遊戲直播主，以實際操作方式來感受微星筆電如何幫助各領域的專業人士高效率地完成工作，親自感受微星筆電極致效能的震撼威力。而近期超熱門的AI話題微星筆電當然也不缺席，對於未來消費者所需具備的AI處理能力，微星也已經超前部署打造AI筆電新機種，現場讓民眾感受未來科技的魅力。

展場內「20周年限定快閃體驗店」推出多款精品周邊與20周年限定商品，還有熱銷明星筆電優惠販售。記者黃筱晴／攝影

除了豐富的展示內容，特展更精心規劃多樣體驗活動與獨家優惠，憑票參觀特展即可獲得專屬好禮，還能享用展覽限定的美味特製點心；完成特展巡禮闖關集章就能兌換扭蛋券，出口前的「20周年限定快閃體驗店」，還有多款精品周邊與20周年限定商品，還有熱銷明星筆電優惠販售，現場憑票券選購筆電最高現折2000元，任一款周邊商品再享現折200元；購買任一款筆電即贈「隨身帆布小提袋」，購物滿額25000元送「質感手機架組」，滿額40000元再送「20周年限定束口袋」。 完成特展巡禮闖關集章，可兌換兌換豐富專屬好禮。記者黃筱晴／攝影 完成特展巡禮闖關集章，可兌換兌換豐富專屬好禮。記者黃筱晴／攝影 情境體驗區中可選擇擔任一日商業攝影師或遊戲直播主，以實際操作方式來感受微星筆電如何幫助各領域的專業人士高效率地完成工作。記者黃筱晴／攝影 展場內「20周年限定快閃體驗店」推出多款精品周邊與20周年限定商品，還有熱銷明星筆電優惠販售。記者黃筱晴／攝影 對於未來消費者所需具備的AI處理能力，微星也已經超前部署打造AI筆電新機種，現場讓民眾感受未來科技的魅力。記者黃筱晴／攝影 完成特展巡禮闖關集章，可兌換兌換豐富專屬好禮。記者黃筱晴／攝影 展場內「20周年限定快閃體驗店」推出多款精品周邊與20周年限定商品，還有熱銷明星筆電優惠販售。記者黃筱晴／攝影

現場展出多款具有劃時代意義的經典筆電機款。記者黃筱晴／攝影

現場展出多款具有劃時代意義的經典筆電機款。記者黃筱晴／攝影

現場展出多款具有劃時代意義的經典筆電機款。記者黃筱晴／攝影

現場展出多款具有劃時代意義的經典筆電機款。記者黃筱晴／攝影