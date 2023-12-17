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麋鹿、星星、薑餅人… 讓人想起童年的可愛耶誕飾品
耶誕佳節將至，雪人、麋鹿、星星、冬青、花環...，這些充滿耶誕節象徵意義的圖案，不僅構成了佳節溫馨熱鬧的氣氛，也充滿童趣的氣息，讓人想起還相信耶誕老公公的歡樂童年。法國飾品品牌Les Néréides每年都令人期待的耶誕限定系列，今年就以小時候收到耶誕禮物的幸福時刻為主題，在「耶誕夜驚喜」（Dans mes Petits Souliers）系列中，透過小鹿、洋娃娃、泰迪熊、禮物、紅緞帶、薑餅人及冬青等元素，捎來濃濃的歡慶氣息，也象徵帶來一整年的好運和祝福。
法國亞歷山卓髮飾（Alexandre de Paris，簡稱ADP）今年的「聖誕系列」，則推出雪人、麋鹿、鹿角、花環、鈴鐺、拐杖糖、星星等應景的造型髮飾，以神秘優雅的黑色為造型襯底，鑲嵌燦金、艷紅或淨白色的施華洛世奇水晶、珍珠等綴飾，打造出款款別緻且充滿魅力的耶誕髮飾。雪人、拐杖糖、耶誕麋鹿、耶誕鈴鐺、耶誕花圈，則以簡約或卡通的童趣手法詮釋，流金五芒星系列由黑色和金色的醋酸纖維打造星星，並在金色弧線上鑲嵌一顆顆淨白璀璨的施華洛世奇水晶，如同在漆黑的夜晚中耀眼的閃閃光芒，柯劃出大人味的優雅平安夜。
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