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香氛派對送暖 香華天GP DEVA義賣視障者擴香石

經濟日報／ 記者徐碧華／即時報導
一對夫妻興奮地展示他們DIY的擴香石成品。記者徐碧華／攝影
一對夫妻興奮地展示他們DIY的擴香石成品。記者徐碧華／攝影

耶誕前夕，企業送暖。香華天GP DEVA台北總店今（16）日下午舉行一場義賣派對，品嘗精緻點心、用上香格里拉系列的香氛，義賣的卻是台北市視障者家長協會（PAVI）的大孩子們做的擴香石。

擴香石有著各種造型，熊寶寶、小兔、小恐龍等，每一款有不同顏色，可以DIY加上小小裝飾品。放在辦公桌一角，脫下口罩，滴上香氛精油，頓時享受自己喜歡的味道。

不要輕看這麼個一手掌握的小東西，「我們稱它是『不會吃味』的擴香石。」香華天品牌總監張翠芳說，過去試過不少擴香石，滴上香華天香氛精油後，再散發出來的味道總會和原有的香氣有一點點差距，而PAVI大孩子們做的產品很神奇，不會走味。

和香華天合作義賣，PAVI也有些激動。視障者看不見或者只見微光，前年開始，開課培訓嗅覺感官，希望能找一條出路，擴香石是這思惟下延伸的產物。

視障者家長告訴香華天工作人員，作為家長，最擔心的是自己百年之後，自家視障小孩被棄養。能找出自家小孩安身立命的活計，是他們最欣慰而迫切的事。

PAVI也在臉書宣布和香華天合作義賣擴香石的活動。

11月，香華天工作人員拜訪視障者工坊，並拍下擴香石的製作過程（youtube.com/watch?v=MM-_XDi9XyU）。

每一顆擴香石都要經過六個步驟：秤重、調和、灌模、脫模、修邊、檢查。這六個工序對孩子們並不簡單。令工作人員心動的是，一位工作人員說：「他們做得很認真、很努力、很歡喜。」

一組擴香石的認購價是新台幣500元。香華天有搭配優惠活動，凡購買公益擴香石，可以用75折買一瓶香格里拉系列10ml複方精油，或用8折買50ml精油。

重格里拉的香氛「辨識度」很高，一用上，周圍的人就知道了。特別的，不只它的味道，還有香氛的名字，有心香如願、熱情、飄、抱月、淨心神韻、得心喜悅、甜心如意、樂心吉祥。近幾年幾乎每一年都有新品上市，已成帶狀的產品線了。

視障者（左）開心的示範擴香石的製作過程。 記者徐碧華／攝影
視障者（左）開心的示範擴香石的製作過程。 記者徐碧華／攝影
參加派對的貴賓很認真的裝飾著擴香石。記者徐碧華／攝影
參加派對的貴賓很認真的裝飾著擴香石。記者徐碧華／攝影

視障 義賣

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