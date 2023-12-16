沒用過也看過！盤點5款陪伴長大保養品　最長壽賣20年

還記得剛開始接觸保養品時，有哪些產品歷久不衰，從小看（或是用）到大的嗎？特別是到各賣場、藥妝店都能看到的開架保養品，每年都有數百種產品推陳出新，但有5款保養品，根本就是歷久彌新，許多人從小用到大，甚至沒用過，也一定看過，讓不少網友大嘆「原來已經賣這麼久啦！」

許多少女的第一罐化妝水，就是專科水潤保濕化妝水 ，已經熱賣13年，有著高保濕與溫和成分，而且使用後還不黏膩，也因為無酒精、無香料、無色素，溫和低刺激，許多年輕女生肌膚都適用，網友都讚嘆「小時候真的都用這罐」！

而男生的第一罐洗面乳，許多人也適用uno炭洗顏，至今熱賣15年，而且根據Nielsen台灣男性專用洗顏類2022年數據，uno炭洗顏為男性專用洗顏銷售金額第一，全新一代的uno新炭洗顏，添加淨油炭粉的超濃密泡沫，讓男人洗後臉部不緊繃。

居然已經默默賣了17年的是思波綺瞬亮潤澤洗髮乳，曾經邀來多位日本女星代言，網友聽到賣17年，都大呼「居然這麼久？」新一代升級版的思波綺瞬亮潤澤洗髮乳，採用黃金雙重修護科技，搭配頂級山茶花精油、蜂王漿、大豆蛋白質等補充養分。

在日本蟬聯5年銷售冠軍，在台灣也賣了18年的是fino高效滲透護髮膜，而且根據B-Nass+（FT）從2005～2022年，在日本、台灣、中國、香港與新加坡的交易量計算，每6秒就賣出一瓶，升級版添加2倍角鯊烷與全新成分珍珠精華，保護秀髮。

而已經賣了20年的就是專科超微米潔顏乳，根據計算，從2003～2022年的亞洲銷售量，超過3億支，在日本也是每3秒賣出1支，今年專科超微米潔顏乳全新升級微米養肌泡泡，不僅更加細緻濃密，還添加10種保養成分。