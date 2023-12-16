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假日漫遊瑞芳南雅、鼻頭角漁港 賞海景吃美食

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
鼻頭角步道。圖／新北市漁業處提供
鼻頭角步道。圖／新北市漁業處提供

新北市東北角擁有多處漁港，擁有獨特景觀跟特色。其中瑞芳南雅漁港周邊地景特殊，值得一遊，鼻頭漁港更是品嚐優質海鮮的絕佳去處，新北漁業處推薦民眾，假日不妨到東北角探索迷人的海岸線。

南雅漁港旁的海岸線有大量的海蝕風化岩，非常適合拍照留念，也是許多攝影愛好者的熱門景點，鄰近潮間帶生態豐富，從南雅地質步道走下，可以細覽南雅奇石之美，步道一面近海、一邊臨山，全長300多公尺，生態與地質景觀極其豐富，每一步都可見到不同變化的景緻。

如果想要登山健行，也可以登上一旁的石梯坑古道，漫步古道山間，從高處眺望基隆山氣勢磅礡的山容，歡迎熱愛登高望遠的民眾過來探訪。

鼻頭漁港是瑞芳區最東側的漁港，通過鼻頭隧道就可以到達貢寮區，當地有許多特色小吃及味美豐富的海鮮餐廳，如阿珠海產、海園餐廳、B1鼻頭咖啡等。到此可以享用龍蝦、新鮮海魚、炒蜈蚣菜、石花凍等多種特色海鮮料理。

因鄰近貢寮區，當地店家也有販售產地直送的「貢寮鮑」，川燙後刷上五味醬，咀嚼之間令人齒頰留香。除了大啖海鮮美食，飽足一頓後還可以走向鼻頭角公園漫步。

在鼻頭角公園旁有一間富含環保特色的B1鼻頭咖啡廳，店內選用具備環保標章的清潔用品，家具也幾乎是二手回收重新設計，可在這吃著點心觀賞海景。自鼻頭角公園向山邊走去，可登上形似長城的鼻頭角步道，立身步道之間，可以欣賞壯闊的灣岬、海蝕地貌及浪花拍岸，一覽東北角周圍青山碧水的美麗風景，享受悠閒的假日時光。

石坑梯古道。圖／新北市漁業處提供
石坑梯古道。圖／新北市漁業處提供
軟絲形狀的雞蛋糕。圖／新北市漁業處提供
軟絲形狀的雞蛋糕。圖／新北市漁業處提供

海鮮 貢寮 餐廳 咖啡廳 鼻頭角步道

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