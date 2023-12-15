燦坤推「歡樂聖誕跨年購物節」！冰箱、空調7.5折起　電暖器直降6.3折起

年末歡樂節慶時刻即將到來，燦坤推出全新「歡樂聖誕跨年購物節」，活動自即日起開跑至明年1月2日，不僅推出多項折扣優惠，消費滿額有機會抽聖誕整單免費、最高可享5萬元免單優惠，刷卡消費不限金額登錄再抽「阿拉斯加奢華極光雙人遊行程」；用燦坤K幣折抵放大術超激省，指定精選商品最高折抵倍數高達6倍。此外，12月15日至12月17日限時3天燦坤內湖旗艦店「全台唯一3C耶誕市集」重磅回歸，集結品牌互動、親子協作、表演共賞、排隊美食、超人力霸王見面會等活動，好逛又好玩。

配合經濟部自年初所推動的「住宅家電汰舊換新節能補助」，燦坤今年陸續透過不同促銷方案鼓勵民眾於年底前汰換老舊家電，節能補助加上退還減徵貨物稅，最高可獲得5,000元補助金。燦坤年末最後一檔活動期間，全館指定冰箱、冷暖空調全面7.5折起，現在入手空調享8年免費延長保固、VVIP級尊榮安裝服務，獨家再送免費到府場勘服務。指定冰箱、洗衣機、乾衣機買就送5年獨家延長保固，還有限量精選好禮滿額送。

燦坤「歡樂聖誕跨年購物節」熱門生活家電、抗寒必備全都有，全館電暖器6.3折起，聲寶歲末年終慶發燒中，12月底前買聲寶小家電滿3,999元就送聲寶1L蒸煮美食鍋，再抽iPhone 15 128GB。廚電主打象印年終慶，加碼祭滿額贈好禮及限時抽獎；指定廚電加購Tefal鍋具、配件商品，再享獨家加購優惠3.7折起，數量有限售完為止。Dyson Supersonic吹風機全新升級二合一抗毛躁順髮吹嘴，指定單品滿萬送千，免費再送吹風機收納架。

「住宅燃氣器具節能產品補助」將於明年正式啟動，為促進住宅能源使用效率提升，鼓勵汰舊換新家中老舊瓦斯熱水器、瓦斯爐，自明年1月1日起凡購買一級或二級能效的瓦斯爐或熱水器，每台可領1,000至3,000元不等的補助金。燦坤響應政府淨零行動，即日起於線上購物網選購熱水器、瓦斯爐即享9折起優惠，登記加碼送10%購物金，再享政府補助最高3,000元，回饋最高上看30%，指定機種過年前可再領最高千元折價券。燦坤表示，熱水器市場以強制排氣式機種為主流，具有數位恆溫的功能更受消費者喜愛，下單後會有技師評估現場環境以及安裝細節，以確保使用安全性。

燦坤線上購物聖誕季活動同步開跑，指定商品領劵最高現折12,000元，消費滿2,024元登記抽iPhone 15；12月19日至12月25日天天登入搶10萬禮物雨，每天簽到最高可得2,024元購物金，還有線上獨家現折券， 12月25日前每天指定時段加碼再送好禮。此外，自12月19日起連續3天將舉行「年末放送之夜」直播特賣會－超值福袋之折扣風火輪，最狂下殺4折起。

繼Apple雙12購物慶熱烈反響，燦坤再加碼熱銷款限時折扣，指定款iPhone 15 Pro Max最高現折2,945元、iPhone 15 Pro最高現折2,720元，iPhone 15 128GB享現折1,495元優惠，再送市價990元保護貼；MacBook Air 15吋指定機種直降4,000元，再送市價1,000元保護貼，符合教育價資格還可再享額外優惠折抵；購買AirPods Pro 2還可用199元加購Gramas AirPods Pro 2保護套。三星Buds FE耳機、SmartTag2智慧防丟器第2件5折。

迎接新的一年讓家從精彩開始，全館電視下殺5.5折起，指定機型滿額贈最高14,600元的Dyson吹風機。筆電直降4.2折起，指定機型送背包或電競耳機、滑鼠，限量款Lenovo LOQ電競筆電搭載第13代處理器及RTX4050獨立顯卡，限時爆殺27,900元，獨家再抽Segway Ninebot D18W電動滑板車。

全台唯一3C耶誕市集12月15日至12月17日於燦坤總部內湖旗艦店廣場（活動包含館內外）展開，活動自下午1點至晚上8點，本屆不僅聯手知名大牌打造5大實境體驗館，網羅台北各大排隊人氣美食餐車接力快閃，更首度邀請公益單位與旅遊業者進駐同歡，同時規畫多樣親子協作課程、小小店長活動吸引各路家庭爭相報名；12月16日還將迎來「超人力霸王粉絲見面會」，當日消費滿額或新加入燦坤實體會員即可獲得限量合影券一張，送完為止。