香奈兒1號紅色山茶花新推活能面膜 體驗組有超值化妝包

以紅色山茶花的非凡能量所創作出的「香奈兒1號紅色山茶花活能系列」，從上市以來就擄獲不少消費者的心，不僅讓肌膚擁有強大能量，療癒的香味更讓人一用就著迷，而2024年1月，香奈兒1號紅色山茶花活能系列再增新產品，推出香奈兒1號紅色山茶花活能面膜，更能完整保養的儀式感，以凝凍質地能夠讓肌膚溫和去角質，綻放光彩；1號紅色山茶花唇頰蜜也推出3款新色，而最值得入手的為香奈兒1號紅色山茶花豐潤體驗組，內含一款質感小型化妝包，質感滿分。

香奈兒1號紅色山茶花活能面膜中，添加紅色山茶花活能萃取，並首次在面膜配方中加入木槿花酸萃取，萃取兩種天然果酸（AHA）成分，能夠溫和去除肌膚角質，使用後能讓肌膚散發活力，減少油光，膚觸更為細緻，而凝凍質地清新，能夠注入水潤能量。

而採用天然植物蠟與紅色山茶花精萃油的香奈兒1號紅色山茶花唇頰蜜，能有多重用途，霜狀質地一接觸到肌膚就能融化，無論是唇妝或頰妝都適合使用，2024年1月推出3款新色，#9莓果紫適合打造出咬唇妝感，也能讓雙頰有自然血色，#7珊瑚為明亮橘色，展現出唇色的亮澤感，#8磚紅為棕紅色調。