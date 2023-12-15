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患小腦萎縮症跪爬種蔬果！不倒農夫「阿港伯」病逝網友哭了

鐵粉讚出來！歲末感恩祭Apple Watch大方送

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖／聯合數位文創提供
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2023年即將邁入尾聲，udnFunLife在今年舉辦了許多精彩的藝文展演節目，舉凡上半年的「羅密歐與茱麗葉」經典法文音樂劇、「美少女戰士」2.5次元音樂劇、烏克蘭聯合芭蕾舞團帶來的「戰時輓歌」，一直到下半年的「漢斯季默：好萊塢王者之音」、「鐵達尼號電影音樂會」及「最後那五年」倫敦西區原版音樂劇等，無一不是令人印象深刻，久久無法忘懷。

「咒術迴戰展」台北站現場。圖／聯合數位文創提供
「咒術迴戰展」台北站現場。圖／聯合數位文創提供

不僅引進各種海外展覽「咒術迴戰展」、「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展及「迪士尼動畫展」，同時也跨足電影IP、推出「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」等，年底於中正紀念堂開展的「THE 哆啦A夢展」及「奇幻動物森林 樋口裕子展」，也是備受期待的展覽，票券正在udn售票網熱賣中。

展演活動年度累積吸引超過四十五萬人次參與，為了感謝鐵粉們的支持，udnFunLife推出歲末感恩祭活動，凡是參與過今年的展演活動，將圖文心得發在你的Instagram，追蹤並tag官方帳號「udngroupishow」，就有機會抽中最新的Apple Watch！活動只到12月20日，詳情請洽瘋活動官網或搜尋LINE@官方帳號「udnFunLife」( https://maac.io/2l8VY)。

音樂劇 電影 鐵達尼號

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