鐵粉讚出來！歲末感恩祭Apple Watch大方送

2023年即將邁入尾聲，udnFunLife在今年舉辦了許多精彩的藝文展演節目，舉凡上半年的「羅密歐與茱麗葉」經典法文音樂劇、「美少女戰士」2.5次元音樂劇、烏克蘭聯合芭蕾舞團帶來的「戰時輓歌」，一直到下半年的「漢斯季默：好萊塢王者之音」、「鐵達尼號電影音樂會」及「最後那五年」倫敦西區原版音樂劇等，無一不是令人印象深刻，久久無法忘懷。

「咒術迴戰展」台北站現場。圖／聯合數位文創提供

不僅引進各種海外展覽「咒術迴戰展」、「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展及「迪士尼動畫展」，同時也跨足電影IP、推出「粽邪 驅魔沉浸式體驗展」等，年底於中正紀念堂開展的「THE 哆啦A夢展」及「奇幻動物森林 樋口裕子展」，也是備受期待的展覽，票券正在udn售票網熱賣中。