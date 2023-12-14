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Longchamp打造超夢幻時尚學生宿舍 現在報考入學還來得及嗎？
法國時尚品牌Longchamp舉辦2024春夏新品預覽會，以前往巴黎念書的國際學生為靈感，因此將現場佈置成女生都會羨慕不已的夢幻空間。塑造出充滿生活感卻又不失時髦的學生宿舍，陳列了Longchamp新一季袋包與服裝、配件，讓人不禁想問「現在報考入學還來得及嗎？」
Longchamp春夏系列主題就是「Longchamp University」創意總監Sophie Delafontaine以來自不同國家的女孩們合租在巴黎公寓，在適應生活步調的同時，培養出多元穿衣風格為靈感。Sophie Delafontaine想像著選讀藝術課程的學生有自己著裝特色，像是印有大學校徽的運動衫、T恤、棒球夾克及連身裙；想要時髦裝扮時，會選擇成套印有賽馬圖案的丹寧牛仔褲和夾克，亦或在運動衫外疊搭斑馬紋外套…甚至有時還會穿著百慕達短褲參加講座，穿梭於拉丁區或聖日耳曼德佩區的巷隅咖啡店。而且如同真正的巴黎人一樣，知道如何用灰色棉T恤為銀色亮片洋裝增添隨興休閒感。
而且Roseau迷你斜背袋及Epure水桶包，在這季都提供的亮眼新配色選擇，包括銀色、紫羅蘭和杏黃色等，來展現都市俏麗風采。 Le Panier Pliage草編帆布手提包，配上嬉皮風的串珠吊飾，洋溢著度假感。另外，這季Longchamp還推出了全新Très Paris系列都市肩背包，看似尼龍材質的包身卻是以柔軟小牛皮製成凸顯都市極簡風，輕量及寬敞實用設計，將成為下一個「爆款」候選。
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