星宇航空「暖壽」75歲史努比 首航舊金山送行李吊牌

插旗北美第二個航點，星宇航空12月16日首航舊金山，初期一周三班，明年3月20日起增班為每日飛航。另外，星宇航空與經典漫畫「史努比」聯名，為替明年75歲生日的SNOOPY「暖壽」，系列周邊商品明年第一季正式登場；首航日起搭乘旅客於台北出發航班，陸續贈送「史努比」限量主題行李吊牌，送完為止。

星宇航空指出，「城市款」吊牌設計以SNOOPY、主人查理布朗為主軸；「飛行追夢款」吊牌印有星宇航空主力機隊A350與SNOOPY一同翱翔。

星宇航空表示，明年適逢SNOOPY 75歲生日，特別為這隻嚮往飛行的狗狗「暖壽」，提前開啟一連串慶祝。這次SNOOPY將與主人查理布朗，及他的同學們將換上飛行制服，與大家一同展開一段充滿奇幻與想像的全新飛行體驗，系列周邊商品以及與7-11合作販售的SNOOPY聯名商品，將在2024年第一季正式登場。