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2023全台電影票房TOP 10！大數據看網路熱門片：動畫黑馬、國片亮眼

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
圖/甲上娛樂
圖/甲上娛樂

2023年疫情解封之後，台灣各大影院陸續開放，電影市場持續在復甦中，今年全台電影票房前十名榜單出爐，因為漫威宇宙目前被拍的混亂不堪，超級英雄電影不像往年強勁，觀眾的口味逐漸轉向國片或是動作片，動畫片的勢頭也不容小覷。

image source: 鈴芽之旅Suzume

全台電影票房TOP10

1.《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》4.5億

2. 《不可能的任務：致命清算 第一章》4.3億

3. 《關於我和鬼變成家人的那件事》3.6億

4.《玩命關頭X》3.5億

5. 《超級瑪利歐兄弟電影版》2.9億

6. 《鈴芽之旅》2.5億

7. 《捍衛任務4》2.27億

8. 《奧本海默》2.23億

9.《蒼鷺與少年》1.839億

10.《芭比》1.839億

熱血又刺激的日本漫畫神作　屹立不搖20年

雖然《灌籃高手》已經完結20多年，卻仍是許多漫畫迷心中的不朽之作，在不同時代累積了大量的書迷，粉絲期待已久的電影版《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》在今年問世，鐵粉們終於可以用大銀幕見證傳說中的「山王戰」。

image source: SLAM DUNK

療癒人心的動畫片　成為電影市場的黑馬

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「全台電影票房」的探索概念中，動畫片佔了絕大多數，如同榜單上包攬4名的動畫電影，像是第1名的《灌籃高手》；動畫大師新海誠富含警世意義的神作《鈴芽之旅》；家喻戶曉的宮崎駿也睽違10年推出了他的畢生之作《蒼鷺與少年》，畫家與製作組將原本2D的人物搬上大銀幕，讓死忠迷感受到更加深刻的感動。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

國片表現亮眼　《關於我和鬼變成家人的那件事》闖進第3名

今年多部國片也都有非常亮眼的成績，《關於我和鬼變成家人的那件事》以3.6億票房殺到第3名，結合了冥婚、同志、靈異、刑偵、懸疑、喜劇等多重元素，並且由流量小生許光漢和林柏宏共同出演，這部片讓他們雙雙入圍為金馬最佳男主角，是演員實力及製作品質都受到肯定的一部作品。

image source: 關於我和鬼變成家人的那件事

長紅多年的動作鉅片勢頭強勁　阿湯哥、玩命家族重磅回歸

已經50幾歲的湯姆克魯斯靠《不可能的任務》系列長紅20年的動作鉅片，在歷經多次延期後創下今年好萊塢大片在台最高票房，可見阿湯哥了魅力依舊不減。第4名的《玩命關頭》系列也是經典長紅作品，馮迪索召回了Family的多數成員，匯集了感動及激情的飆車戲延續了影迷對玩命家族的革命情感。

image source: 【玩命關頭】電影粉絲專屬頁面

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月01日至2023年12月12日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『全台電影票房』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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