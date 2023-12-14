快訊

林鶴明曝蔡總統為「這事」和幕僚大小聲 賴清德、蘇貞昌當場目瞪口呆

央行理事會結論出爐 宣布利率「連三凍」

僅隔1.4公里！侯友宜、賴清德這天造勢強碰 70萬人擠爆板橋交通壓力炸鍋

台日跨國聯名療癒登場！五桐號攜手胡子碰碰限時發售溫暖正能量

聯合新聞網／ 有你共創
五桐號攜手胡子碰碰限時發售溫暖正能量。 圖／有你共創提供
五桐號攜手胡子碰碰限時發售溫暖正能量。 圖／有你共創提供

「OHIGE no PON 胡子碰碰」來了！最懂少女心的手搖品牌「五桐號」又一全新療癒力作，聯手日本知名插畫藝術家「金澤信」筆下原創角色「OHIGE no PON 胡子碰碰」，打造四款溫暖療癒的聯名飲料杯身及封膜，2023年12月14日至2024年01月31日於全台五桐號門市限時登場，開喝前別忘了先拍照打卡。

聯名期間推出限量的「WooTEA x 胡子碰碰杯塞公仔環保杯」，環保杯上印有胡子碰碰經典插畫圖樣，隨杯附上一隻約高5.5cm的杯塞公仔，搭配寬口吸管，無論是吸吮綠茶凍、粉粿、珍珠、小芋圓都沒問題，不管是紀念收藏或實際使用都相當療癒、CP值爆表！活動期間於門市消費滿100元即可用399元優惠價加購，數量有限，售完為止。

實用又可愛的限量聯名商品售完為止。 圖／有你共創提供
實用又可愛的限量聯名商品售完為止。 圖／有你共創提供

有你共創數位旗下日本插畫家金澤信，以「有一點有趣・有一點溫暖」為主題創作「OHIGE no PON 胡子碰碰」角色。胡子碰碰是一隻熱心助人、有著一對大耳朵以及招牌鬍子的狗狗，與好友們一同居住在胡子森林裡，療癒又詼諧、正能量又不失幽默的創作風格，經常讓人看了會心一笑，在日本與台灣都深受年輕族群喜愛，與眾多知名品牌推出過聯名商品及活動。插畫家金澤信更是海內外各插畫設計展會的常客，每次參展都吸引粉絲爭相排隊、一睹作者風采。

首次跨界聯名的四款杯身，每一款都值得收藏。 圖／有你共創提供
首次跨界聯名的四款杯身，每一款都值得收藏。 圖／有你共創提供

2023年是「OHIGE no PON 胡子碰碰」誕生十週年，五桐號力邀胡子碰碰聯名合作。胡子碰碰經典代表色「橘色」與五桐號品牌色相呼應，首次跨界聯名一口氣推出四款飲料杯身及封膜，等待粉絲蒐集。插畫家金澤信此次特地繪製胡子碰碰喝茶凍的限定插圖，讓胡子碰碰一嚐五桐號的經典好滋味。

通化門市精緻的店面，喜歡胡子碰碰的朋友快來打卡吧。 圖／有你共創提供
通化門市精緻的店面，喜歡胡子碰碰的朋友快來打卡吧。 圖／有你共創提供

此次聯名週邊「WooTEA x 胡子碰碰杯塞公仔環保杯」，選用美國FDA食品認證的「Tritan」環保材質，780ml超大容量搭配寬口徑粗吸管，市面上加料的手搖飲都能輕鬆享受，杯身上印有胡子碰碰經典插畫圖樣，隨杯附贈一隻高5.5cm的杯塞公仔，可塞進五桐號門市奶蓋杯，也可作為一般公仔展示，可愛又實用，粉絲們千萬不要錯過。即日起至2024年01月31日，全台五桐號門市都可以看到胡子碰碰的身影，五桐號中山南西門市、通化門市，還有胡子碰碰特別店裝，喜歡胡子碰碰的朋友們趕快來合影打卡。

五桐號中山南西門市還有超可愛的拍照區可以打卡拍照。 圖／有你共創提供
五桐號中山南西門市還有超可愛的拍照區可以打卡拍照。 圖／有你共創提供

日本 插畫家 環保杯 五桐號

延伸閱讀

萌炸！五桐號×胡子碰碰「聯名公仔環保杯」限量開賣

我需要這個酷東西！「五桐號 x 胡子碰碰」療癒出擊 新推限量「杯塞公仔環保杯」 這日開賣快筆記

「Hello Kitty 50週年」與麥當勞合作推50款造型公仔！不敗美人魚、水手服等統統都有

Steam好評紳士《怪獸公主》卡歐1/6公仔將展開募資！塗裝完成試作品初亮相

相關新聞

ViewSonic「2023 ColorPro Awards國際視覺藝術暨攝影展」開展！展出全球百大「崛起」故事

ViewSonic今天（12月14日）公布「2023 ColorPro Awards國際視覺藝術創作大賽」前三名得獎作品...

星宇航空「暖壽」75歲史努比 首航舊金山送行李吊牌

插旗北美第二個航點，星宇航空12月16日首航舊金山，初期一周三班，明年3月20日起增班為每日飛航。另外，星宇航空與經典漫...

精準、探險的永續風格 波爾表24新品暨古董表登台特展

精準、穩定、強悍，常是人們選擇機械表的主因之一。歷史源自1891年的瑞士鐘表品牌波爾表（Ball Watch），2023...

超商獨家跨界！萊爾富攜手ADRIA Taiwan　年菜預購專刊開賣「豪華露營車」

近年台灣露營風氣興盛，萊爾富看準戶外露營商機，攜手歐洲露營車品牌Adria Mobil在亞洲地區的ADRIA Taiwa...

誠品松菸24小時書店試營運日曝光 過渡期南西店接手28天不打烊

倒數10天！誠品信義店即將於平安夜謝幕道別，誠品今日正式宣布「誠品生活松菸」3F書店將於明年1月20日起接棒24小時營運...

誠品松菸24小時書店1月20日接棒 書量增3倍、3家咖啡店進駐

倒數10天，誠品信義店即將於平安夜熄燈告別，誠品今日正式宣布「誠品生活松菸」3樓書店將於1月20日起接棒24小時營運，書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。