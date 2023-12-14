台日跨國聯名療癒登場！五桐號攜手胡子碰碰限時發售溫暖正能量

「OHIGE no PON 胡子碰碰」來了！最懂少女心的手搖品牌「五桐號」又一全新療癒力作，聯手日本知名插畫藝術家「金澤信」筆下原創角色「OHIGE no PON 胡子碰碰」，打造四款溫暖療癒的聯名飲料杯身及封膜，2023年12月14日至2024年01月31日於全台五桐號門市限時登場，開喝前別忘了先拍照打卡。

聯名期間推出限量的「WooTEA x 胡子碰碰杯塞公仔環保杯」，環保杯上印有胡子碰碰經典插畫圖樣，隨杯附上一隻約高5.5cm的杯塞公仔，搭配寬口吸管，無論是吸吮綠茶凍、粉粿、珍珠、小芋圓都沒問題，不管是紀念收藏或實際使用都相當療癒、CP值爆表！活動期間於門市消費滿100元即可用399元優惠價加購，數量有限，售完為止。

實用又可愛的限量聯名商品售完為止。 圖／有你共創提供

有你共創數位旗下日本插畫家金澤信，以「有一點有趣・有一點溫暖」為主題創作「OHIGE no PON 胡子碰碰」角色。胡子碰碰是一隻熱心助人、有著一對大耳朵以及招牌鬍子的狗狗，與好友們一同居住在胡子森林裡，療癒又詼諧、正能量又不失幽默的創作風格，經常讓人看了會心一笑，在日本與台灣都深受年輕族群喜愛，與眾多知名品牌推出過聯名商品及活動。插畫家金澤信更是海內外各插畫設計展會的常客，每次參展都吸引粉絲爭相排隊、一睹作者風采。

首次跨界聯名的四款杯身，每一款都值得收藏。 圖／有你共創提供

2023年是「OHIGE no PON 胡子碰碰」誕生十週年，五桐號力邀胡子碰碰聯名合作。胡子碰碰經典代表色「橘色」與五桐號品牌色相呼應，首次跨界聯名一口氣推出四款飲料杯身及封膜，等待粉絲蒐集。插畫家金澤信此次特地繪製胡子碰碰喝茶凍的限定插圖，讓胡子碰碰一嚐五桐號的經典好滋味。

通化門市精緻的店面，喜歡胡子碰碰的朋友快來打卡吧。 圖／有你共創提供

此次聯名週邊「WooTEA x 胡子碰碰杯塞公仔環保杯」，選用美國FDA食品認證的「Tritan」環保材質，780ml超大容量搭配寬口徑粗吸管，市面上加料的手搖飲都能輕鬆享受，杯身上印有胡子碰碰經典插畫圖樣，隨杯附贈一隻高5.5cm的杯塞公仔，可塞進五桐號門市奶蓋杯，也可作為一般公仔展示，可愛又實用，粉絲們千萬不要錯過。即日起至2024年01月31日，全台五桐號門市都可以看到胡子碰碰的身影，五桐號中山南西門市、通化門市，還有胡子碰碰特別店裝，喜歡胡子碰碰的朋友們趕快來合影打卡。