送禮做公益畢嘉士基金會推公益禮盒 助馬拉威孩子上學

畢嘉士基金會每年推出春節公益禮盒，盈餘100%回饋非洲馬拉威服務，提供失親與貧困孩童獎助學金，幫助孩子們擁有公平的受教權與脫離貧窮循環。

畢嘉士基金會指出，今年春節新推出的「茶韻穀香」禮盒，經典畢嘉士禮盒封面，以幾何圖形象徵支持孩子上學的一本本翻開的書籍，代表一顆顆支持公益的愛心。

禮盒裡有來自馬拉威百年茶園甘醇晨光紅茶，搭配口感薄脆、味道清甜的蘋果米餅。看得到一整片蘋果的米餅，保留了蘋果的甜香與自然米香，使用台灣在地蜜蘋果、海拔2500公尺孕育的梨山紅烏龍與蓬萊米烘製而成，無添加麵粉、雞蛋、水，意喻送禮人「平（蘋）安、美（米）滿、鴻（紅）運高照」的真摯祝福。

另外還有以精緻質感深受喜愛的「時光藝品」禮盒與最受歡迎的「豐饒美饌」禮盒都是春節送禮不錯選擇。「時光藝品」禮盒，與台灣最佳咖啡館「ALL Day Roasting Company」聯名的珍稀馬拉威藝伎咖啡、馬拉威手捻珍藏紅茶，搭配台灣在地特色水果「在欉紅法式手工果醬」

「豐饒美饌」禮盒，獲美國CQI咖啡品質協會評鑑為「精品等級」馬拉威咖啡原豆研磨的精品濾掛咖啡，搭配來自台東生產的高膳食纖維點心紅藜穀物棒。