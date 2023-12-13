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五大酒莊等級聯名款！瑞士頂級名表 鵝卵石面品味飄香

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
芝柏選用來自拉圖酒莊的鵝卵石，經切削後以0.45毫米的纖薄、成為限量手表的獨特表情。圖／Girard Perregaux提供
芝柏選用來自拉圖酒莊的鵝卵石，經切削後以0.45毫米的纖薄、成為限量手表的獨特表情。圖／Girard Perregaux提供

男士領略、享受品味，最常見地莫過於名表、跑車、美酒。瑞士頂級鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）與法國頂級葡萄酒酒莊「拉圖酒莊」（Chateau Latour）合作，推出一只1966系列拉圖酒莊限量表，並搭配特殊鵝卵石面盤，展現獨特的時間況味。

成立於1331年、1855年起被認列為五大「一級酒莊」（Premiers Crus Classés）的拉圖，其葡萄園面積佔地78公頃，尤其釀製的葡萄酒更屢屢登上國際拍賣會，受到收藏家的競相追逐。拉圖酒莊的特色之一來自於其葡萄園中土壤中的鵝卵石據稱有加速光合作用的效果，芝柏因而選用來自拉圖酒莊的鵝卵石，經過總計30小時的切削後，以0.45毫米的纖薄、成為表款的獨特面盤：每一片的外觀都有著色澤、紋理的細小差異，這些裂縫、凹痕因而成為了時間的印記、獨一無二。

拉圖酒莊的CEO Frédéric Engerer表示：美麗的事物不僅具備功能性，更是藝術品，「塑造這些傑作的人們同時將自身的美麗、耐心、專業和滿腔愛意浸潤到作品中。通過此次合作，我們這些令人讚歎的鵝卵石與精湛非凡的瑞士製表藝術實現了美妙結合。 」

1966系列拉圖酒莊限量表在18玫瑰金表殼內使用了GP03300-2180自動上鍊機芯，機芯並經過魚鱗紋、倒角打磨、日內瓦波紋的修飾工序，並搭配玫瑰金自動盤，自動盤上除有著Chateau Latour字樣，同時印繪有一座蟠踞有雄獅的城堡：這正是拉圖酒莊的經典視覺。1966系列拉圖酒莊聯名表款將為限量生產，全世界限量18只，目前台灣並未有通路引進，並僅向拉圖酒莊與GP芝柏之家的VIP客戶提供。

在鵝卵石的面盤上，表匠並將代表品牌的GP字樣細心鑲嵌。圖／Girard Perregaux提供
在鵝卵石的面盤上，表匠並將代表品牌的GP字樣細心鑲嵌。圖／Girard Perregaux提供
鵝卵石除了代表拉圖酒莊的文化，礦石味也是品飲風味輪中，和品味的隱性連結。圖／Girard Perregaux提供
鵝卵石除了代表拉圖酒莊的文化，礦石味也是品飲風味輪中，和品味的隱性連結。圖／Girard Perregaux提供
芝柏1966系列拉圖酒莊聯名表款，全球限量18只。圖／Girard Perregaux提供
芝柏1966系列拉圖酒莊聯名表款，全球限量18只。圖／Girard Perregaux提供

葡萄酒 瑞士 日內瓦

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