奧客沒有極限！把褲子穿爛還要求免費換新 品牌沒傻眼反而這樣做

大約106年前,一名叫做Homer Campbell的礦工,購買Levi’s®當時的501®丹寧褲當作工作服裝,於是經過每日穿著,出現需要大量縫補、甚至還更換排釦與腰間金屬鈕釦。最後,Homer Campbell還因為1920年時Levi’s®廣告中打著「穿破免費換新」噱頭,於是就把這條穿爛的丹寧褲寄回,最後是否有得到新品未可知,但在百年之後卻成了品牌的重要歷史收藏,並推出復刻款。

招牌501®丹寧褲問世150周年,於是Levi’s®推出許多限量復刻,包括了這條Homer Campbell所穿用過的二手褲款。Levi’s®採用平紋赤耳丹寧布邊布製成,整體以高腰、方正直筒剪裁呈現,同時原褲款上的補丁、腰間金屬鈕釦及工具口袋縫合於右後臀部後、別緻縫線細節皆一應俱全。除此之外,全新限定版復刻Homer Campbell 501®丹寧褲,以蓋有1920年份郵戳、具備復古意象提袋精心包裝,亦包含當年郵寄至Levi’s®總公司的原始手寫信件副本,對品牌鐵粉來說,深具收藏意義。

EVISU龍年限定款丹寧外套全球限量400件,丹寧褲全球限量500條。圖/EVISU提供

同樣推出限量設計的還有EVISU,針對丹寧玩家帶來龍年限量生肖丹寧外套和丹寧褲,每件單品上均有金色皮牌印上產品編碼,配上限量木製手提禮盒。為了迎接即將到來的農曆新年,EVISU以「竜踊」為設計靈感,加入許願達摩、日本漢字「竜(龍)」以及「Year Of The Dragon For Fortune Living」字樣等元素;以及紅、金色更代表除魔辟邪寓意,來設計龍年限定服飾。

Levi’s® Homer Campbell 501®丹寧褲,14,900元。圖/Levi’s®提供