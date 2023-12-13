奧客沒有極限！把褲子穿爛還要求免費換新 品牌沒傻眼反而這樣做

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聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
招牌501®丹寧褲問世150周年，於是Levi’s®推出許多限量復刻，包括了這條Homer Campbell所穿用過的二手褲款。圖／Levi’s®提供
招牌501®丹寧褲問世150周年，於是Levi’s®推出許多限量復刻，包括了這條Homer Campbell所穿用過的二手褲款。圖／Levi’s®提供

大約106年前，一名叫做Homer Campbell的礦工，購買Levi’s®當時的501®丹寧褲當作工作服裝，於是經過每日穿著，出現需要大量縫補、甚至還更換排釦與腰間金屬鈕釦。最後，Homer Campbell還因為1920年時Levi’s®廣告中打著「穿破免費換新」噱頭，於是就把這條穿爛的丹寧褲寄回，最後是否有得到新品未可知，但在百年之後卻成了品牌的重要歷史收藏，並推出復刻款。

招牌501®丹寧褲問世150周年，於是Levi’s®推出許多限量復刻，包括了這條Homer Campbell所穿用過的二手褲款。Levi’s®採用平紋赤耳丹寧布邊布製成，整體以高腰、方正直筒剪裁呈現，同時原褲款上的補丁、腰間金屬鈕釦及工具口袋縫合於右後臀部後、別緻縫線細節皆一應俱全。除此之外，全新限定版復刻Homer Campbell 501®丹寧褲，以蓋有1920年份郵戳、具備復古意象提袋精心包裝，亦包含當年郵寄至Levi’s®總公司的原始手寫信件副本，對品牌鐵粉來說，深具收藏意義。

EVISU龍年限定款丹寧外套全球限量400件，丹寧褲全球限量500條。圖／EVISU提供
EVISU龍年限定款丹寧外套全球限量400件，丹寧褲全球限量500條。圖／EVISU提供

同樣推出限量設計的還有EVISU，針對丹寧玩家帶來龍年限量生肖丹寧外套和丹寧褲，每件單品上均有金色皮牌印上產品編碼，配上限量木製手提禮盒。為了迎接即將到來的農曆新年，EVISU以「竜踊」為設計靈感，加入許願達摩、日本漢字「竜（龍）」以及「Year Of The Dragon For Fortune Living」字樣等元素；以及紅、金色更代表除魔辟邪寓意，來設計龍年限定服飾。

Levi’s® Homer Campbell 501®丹寧褲，14,900元。圖／Levi’s®提供
Levi’s® Homer Campbell 501®丹寧褲，14,900元。圖／Levi’s®提供

全新限定版復刻Homer Campbell 501®丹寧褲，以蓋有1920年份郵戳、具備復古意象提袋精心包裝。圖／Levi’s®提供
全新限定版復刻Homer Campbell 501®丹寧褲，以蓋有1920年份郵戳、具備復古意象提袋精心包裝。圖／Levi’s®提供

品牌 日本 奧客

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