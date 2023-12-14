beanfun！神隊友攜手妞新聞 邀您參與華山野餐趴

橘子集團泛娛樂社群平台beanfun! 「創作者神隊友」計畫啟動即將滿一年，旗下圖文創作者已累積超過100位，其設計風格包羅萬象，涵蓋療癒類、潮流類、萌寵系、卡哇伊風，每場活動創作者們皆使出渾身解數，展現自己的文創光芒。

本次「創作者神隊友」來賣萌囉！攜手女性生活媒體妞新聞，邀請萌寵系插畫家緩緩、起司貝爾、炸蝦狗狗、MYAOWL喵喔、豆豆小売部參與妞新聞【不然趣野餐】活動，於12/16(六)-12/17(日)在華山大草原舉辦大型派對，現場除了野餐活動，五位創作者將限量販售萌感十足的周邊商品，另外追蹤創作者們IG還可以獲得創作者聯名製作2024年曆盒，喜愛圖文插畫的粉絲們千萬不能錯過，和五位創作者到市集走走、野餐趣吧！

萌寵風格創作者現身最Chill野餐派對 限量釋出周邊商品讓汪喵主人們立即圈粉！

beanfun!「創作者神隊友」旗下萌寵系創作者緩緩、起司貝爾、炸蝦狗狗、豆豆小売部、MYAOWL喵喔本次受邀參加妞新聞【不然趣野餐】活動，2023/12/16(六)-2023/12/17(日)在華山大草原將販售萌寵周邊商品以及專屬汪喵主人們的實用產品。

MYAOWL喵喔貓感十足，活動期間販售絨毛毛喵零錢包、圓球吊飾與御守；美式藝術創作家緩緩浪漫上線，帶來兔子款式的迷你滑板、鑰匙圈及鐵徽章；巨可愛的豆豆小売部就是要你與寵物一起渡過美好的時光，推出黑色豆柴圖示的野餐餐具、手機殼與高筒刺繡長襪；深受社畜喜愛的炸蝦狗狗也釋出經典貼文紀念貼紙、明信片與壓克力吊飾；卡哇伊的起司貝爾將給現場汪喵粉絲們可愛爆擊，毛茸茸熊款玩偶吊飾、帆布袋、零錢包皆可在活動攤位上看到。

起司貝爾販售的毛茸茸熊款玩偶吊飾、帆布袋，深受少女們的喜愛。 圖 / beanfun! 提供

以職場社畜為主題的炸蝦狗狗將推出經典貼文紀念貼紙、明信片與壓克力吊飾。 圖 / beanfun! 提供

喜愛美式風格絕對不能錯過，緩緩即將帶來兔子款式的迷你滑板、鑰匙圈及鐵徽章。 圖 / beanfun! 提供

創作者神隊友協助萌寵圖文插畫家綻放光芒 加IG送經典聯名年曆盒讓粉絲們滿載而歸

beanfun! 「創作者神隊友」自2023年起以數位服務能力與企業資源支持圖文創作者，帶領圖文創作者參與2023台灣文博會以及未來少女應援活動，並與TVBS實境節目《光開門就很忙了》合作推出數位收藏卡。創作者炸蝦狗狗表示：神隊友算是我的圖文IP產業啟蒙師了，透過每次的商業合作，都是一種磨練，讓炸蝦狗狗更趨向大眾喜歡的模樣，也同時保有自己的特色。

本次「創作者神隊友」於妞新聞【不然趣野餐】活動也不遑多讓，將五位圖文插畫家打造成派對中最閃耀的星，舉辦追蹤IG拿好禮活動，12/16(六)-12/17(日)凡追蹤其中三位創作者的IG以及創作者神隊友IG，即可獲得創作者聯名製作2024年曆盒，讓大家2024新的一年心情都可可愛愛！

beanfun! 創作者神隊友 X 妞新聞【不然趣野餐】活動資訊

✦活動日期：12/16(六) - 12/17(日) 12:00 ~ 20:00

✦活動地點：華山大草原 (忠孝新生站：1號出口步行約3分鐘)