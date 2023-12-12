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年末跑趴必備！盤點6款應景包款買起來 點亮你的派對穿搭

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
雖然冬季是流行「巨包」，但無論是吃大餐或是約會的場合，仍舊是以小型包款為佳，以下這5款風格各異的設計，都值得擁有。圖／Gianni Chiarini、PEDRO提供
雖然冬季是流行「巨包」，但無論是吃大餐或是約會的場合，仍舊是以小型包款為佳，以下這5款風格各異的設計，都值得擁有。圖／Gianni Chiarini、PEDRO提供

因應年前的各式聚會、派對等造型穿搭需求，義大利輕奢品牌Gianni Chiarini與新加坡時尚品牌PEDRO皆端出應景系列袋包，跑趴時也能成為眾人視覺焦點。雖然冬季是流行「巨包」，但無論是吃大餐或是約會的場合，仍舊是以小型包款為佳，以下這6款風格各異的設計，都值得擁有。

Gianni Chiarini以顏色亮麗或觸感溫暖的面料，為普遍偏暗的冬季穿搭增添視覺亮點，因此應景的耶誕袋包主打色調多樣且繽紛，有明度彩度都飽和、鮮豔的Hot Pink粉紅色，引人注目的咖哩黃色，與經典不敗的銀色，自帶氣場的色彩散發出歡樂氣息。首推有著星光般熠熠生輝的亮粉麂皮搭配雙金屬鍊帶提把的Camilla手機包，附有同色皮革長肩帶，可依喜好自由調整為手提、肩背或斜背使用，採用便利開闔的磁扣設計，並在內裡設有卡片夾層。柔軟、隨興且富流暢感線條的Dua手提斜背包，充滿Gianni Chiarini的DNA，內側鉤釦可將包型變體，從展開時長形秒變山形，具有迷人率性魅力。而Alifa麂皮輕量包，冬季限定亮粉麂皮面料，從視覺到觸覺都十分耀眼出眾。

Gianni Chiarini Camilla手機包，6,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Camilla手機包，6,800元。圖／Gianni Chiarini提供

極具現代藝術感、簡約內斂的設計風格ICON系列，今年迎來三周年，因此PERDO保留簡潔洗鍊的風格，在Logo融入亮鑽元素，盡顯內斂奢華，重新定義華美派對裝印象，提升造型精緻度。如同Cami迷你流浪包，有著藝術性褶皺輪廓和璀璨鍊條，帶來率性不羈的態度。裸色ICON皮革單肩包，配有絨面革超細纖維內襯，字母組合Logo成為焦點，而可拆卸肩帶則讓早晚搭配有變化。

Gianni Chiarini Alifa麂皮輕量包，8,900元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Alifa麂皮輕量包，8,900元。圖／Gianni Chiarini提供

PEDRO ICON系列單肩包，4,690元。 圖／PEDRO提供
PEDRO ICON系列單肩包，4,690元。 圖／PEDRO提供

PEDRO ICON系列迷你包，1,990元。 圖／PEDRO提供
PEDRO ICON系列迷你包，1,990元。 圖／PEDRO提供

Gianni Chiarini Dua手提斜背包，7,800元。圖／Gianni Chiarini提供
Gianni Chiarini Dua手提斜背包，7,800元。圖／Gianni Chiarini提供

PEDRO ICON系列Cami迷你流浪包，3,190元。 圖／PEDRO提供
PEDRO ICON系列Cami迷你流浪包，3,190元。 圖／PEDRO提供

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