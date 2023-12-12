年末跑趴必備！盤點6款應景包款買起來 點亮你的派對穿搭

因應年前的各式聚會、派對等造型穿搭需求，義大利輕奢品牌Gianni Chiarini與新加坡時尚品牌PEDRO皆端出應景系列袋包，跑趴時也能成為眾人視覺焦點。雖然冬季是流行「巨包」，但無論是吃大餐或是約會的場合，仍舊是以小型包款為佳，以下這6款風格各異的設計，都值得擁有。

Gianni Chiarini以顏色亮麗或觸感溫暖的面料，為普遍偏暗的冬季穿搭增添視覺亮點，因此應景的耶誕袋包主打色調多樣且繽紛，有明度彩度都飽和、鮮豔的Hot Pink粉紅色，引人注目的咖哩黃色，與經典不敗的銀色，自帶氣場的色彩散發出歡樂氣息。首推有著星光般熠熠生輝的亮粉麂皮搭配雙金屬鍊帶提把的Camilla手機包，附有同色皮革長肩帶，可依喜好自由調整為手提、肩背或斜背使用，採用便利開闔的磁扣設計，並在內裡設有卡片夾層。柔軟、隨興且富流暢感線條的Dua手提斜背包，充滿Gianni Chiarini的DNA，內側鉤釦可將包型變體，從展開時長形秒變山形，具有迷人率性魅力。而Alifa麂皮輕量包，冬季限定亮粉麂皮面料，從視覺到觸覺都十分耀眼出眾。

Gianni Chiarini Camilla手機包，6,800元。圖／Gianni Chiarini提供

極具現代藝術感、簡約內斂的設計風格ICON系列，今年迎來三周年，因此PERDO保留簡潔洗鍊的風格，在Logo融入亮鑽元素，盡顯內斂奢華，重新定義華美派對裝印象，提升造型精緻度。如同Cami迷你流浪包，有著藝術性褶皺輪廓和璀璨鍊條，帶來率性不羈的態度。裸色ICON皮革單肩包，配有絨面革超細纖維內襯，字母組合Logo成為焦點，而可拆卸肩帶則讓早晚搭配有變化。

Gianni Chiarini Alifa麂皮輕量包，8,900元。圖／Gianni Chiarini提供

PEDRO ICON系列單肩包，4,690元。 圖／PEDRO提供

PEDRO ICON系列迷你包，1,990元。 圖／PEDRO提供

Gianni Chiarini Dua手提斜背包，7,800元。圖／Gianni Chiarini提供