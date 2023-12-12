500盤／Uber One會員專屬！把握15號前到96家合作餐廳用餐 出示憑證享優惠

最後機會快把握！今年第三度舉辦的台灣美食評鑑「500盤」，日前公布2023年得獎餐廳名單，讓許多人都前往不同的得盤餐廳品嘗，500盤攜手致力於推廣台灣美食的Uber Eats，即日起至12月15日為Uber One會員提供專屬優惠，只要Uber One會員到合作餐廳用餐，出示Uber One會員憑證，就能享有專屬優惠，全台共有96間餐廳門市享有優惠，活動僅剩最後幾天，快把握最後享用優惠機會。

台中的Enrich restaurant & café，以羽衣甘藍炙燒甜菜根藍紋乳酪薄餅獲得1盤。圖／品牌提供

只要是Uber One會員，到指定合作的得盤餐廳用餐，可以用優惠價吃到500盤得獎名菜，或是贈送菜色，讓Uber One會員享有獨特體驗服務。

啜飲室大安以花椒炸雞翅獲得1盤，Uber One會員點該道菜享8折優惠。圖／品牌提供

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

許多餐廳也推薦必吃得盤美食，獲得3盤的Solo Pasta是道地義大利料理，Uber One會員消費滿500元以上，每一位會員送甜點提拉米蘇招待一份；本次獲2盤的貓下去敦北俱樂部，提供Uber One優惠為用餐招待薯條一份；獲得1盤的莫宰羊共有3家分店，則推出點套餐即送小羔羊肉片一份；民生輝牛肉鍋則是Uber One會員消費，送現切番茄拼盤一份；啜飲室大安以花椒炸雞翅獲得1盤，Uber One會員點該道菜享8折優惠；台中的Enrich restaurant & café，以羽衣甘藍炙燒甜菜根藍紋乳酪薄餅獲得1盤，會員消費每桌招待茶香招牌烤布丁一份。

民生輝牛肉鍋提供Uber One會員消費，送現切番茄拼盤一份。圖／品牌提供 獲得3盤的Solo Pasta是道地義大利料理，Uber One會員消費滿500元以上，每一位會員送甜點提拉米蘇招待一份。圖／品牌提供

還有更多合作餐廳提供Uber One會員優惠，快把握最後時間，到指定500盤得盤餐廳，就可獲得專屬優惠。

500盤得盤餐廳與會員優惠 表／品牌提供

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