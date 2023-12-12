Johnnie Walker攜手小7 精品「威士忌拿鐵」限量開喝

引領全球威士忌不斷前進的Johnnie Walker與 CITY PRIMA精品咖啡強強聯手，於全台7-ELEVEN CITY PRIMA門市，限量推出全新聯名調飲「精品微醺威士忌拿鐵」，可品嚐最潮的「Johnnie Walker黑牌威士忌」與為極致而生的「CITY PRIMA」精品拿鐵驚喜碰撞，激盪出絕妙風味，微醺組合價189元。

自2023年12月13日起至2024年2月6日，凡至全台7-ELEVEN CITY PRIMA門市購買「精品微醺威士忌拿鐵」，即可獲得隨杯提供的約翰走路經典杯塞一枚 （隨機色），將品牌經典邁步向前的紳士形象以創新3D方式呈現。除了黑、藍經典色外，更祭出隱藏版驚喜色。

「精品微醺威士忌拿鐵」搭配的Johnnie Walker黑牌 (50ml) 共有三種建議調配比例，可因應個人喜好及心情，找出專屬於自己的完美比例，隨時隨地享受微醺咖啡時光。在自帶佛手柑與奶油糖香氣的CITY PRIMA精品拿鐵中加入四分之一瓶的Johnnie Walker黑牌，尾韻一抹香甜煙燻威士忌風味在口中意猶未盡，帶來畫龍點睛的效果；加入二分之一瓶能激盪出更明顯的蜂蜜、香草與肉桂等多層次風味，與香濃拿鐵的奶香完美交融，是午後享受微放鬆時刻的理想比例；若想品嚐更豐富的威士忌風味，不妨試試加入整瓶50ml的Johnnie Walker黑牌，輕輕啜飲之際，黑牌飽滿的水果、葡萄乾與煙燻風味瞬間綻放在口中，不僅能喝到拿鐵的醇厚口感，也讓整杯飲品提升至更具豐富層次的味蕾饗宴，微醺幸福感縈繞在感官之間，欲罷不能。

本次合作也特邀歌手SHOU婁峻碩擔任品牌大使，由婁峻碩分享最愛的調配比例，為加入二分之一瓶的Johnnie Walker黑牌50ml，威士忌馥郁香氣與拿鐵奶香交織完美平衡，帶出最恰到好處的微醺風味。