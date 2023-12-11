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巧克力控快衝！全聯再攜手蔡依林推聯名甜點 千層蛋糕變身玫瑰花造型

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯We Sweet X Your Majesty皇后陛下聯名合作，首波推出4款巧克力聯名甜點，全部皆由Jolin親自監製研發。圖／全聯福利中心提供
全聯We Sweet X Your Majesty皇后陛下聯名合作，首波推出4款巧克力聯名甜點，全部皆由Jolin親自監製研發。圖／全聯福利中心提供

巧克力控太幸福了！全聯We Sweet再度和天后Jolin蔡依林創立的翻糖蛋糕品牌皇后陛下Your Majesty聯名合作，首波自即日起至2024年2月1日推出4款巧克力聯名甜點，Jolin從發想、口味到包裝與視覺等皆全程參與，親自監製，甜點外型細節處處講究，今年更在外盒加上小巧思，以超搶眼的芭比粉紅搭配黑色，每一款還分別有愛心、珠寶、鑽石等超可愛的造型提把設計，其中2款還藏著小驚喜，有Jolin愛犬屋虎、社長的造型插卡，視覺到味覺都超級療癒！

此次聯名巧克力甜點同樣採用來自可可追溯計畫的比利時巧克力做為原料之一，兼顧環境永續、農民收入以及美味。4款巧克力甜點主打成熟大人系風味，其中首推有著高顏值、份量十足的「巧克力美窩捲」，使用比利時百年巧克力製成，有究極52℃熟成融成的可可奶油慕斯，可可薄蛋皮層層裹捲出巧克力玫瑰花造型，頂層點綴裹上金粉的糖片，裡頭還藏著濃黑可可脆酷粒，口感層次多重驚喜；熱愛生巧克力風味的民眾，也絕對不能錯過「榛果生巧蛋糕」，嚴選比利時巧克力及頂級法式榛果醬製成，口感濃郁紮實，透過點綴杏仁糖脆，增加脆甜層次。

外型超Ｑ的「可可圓舞曲」以可可戚風搭配比利時巧克力製作可可慕斯及藍莓醬，上層點綴酒漬櫻桃，是大人系風格；「黑鑽可可罐」以黑巧香緹搭配白巧香緹，中間夾著鬆軟的巧克力蛋糕，表面再撒上巧克力碎片，苦甜、香甜兼具，使用特殊的易開罐包裝，挖著吃不怕掉滿桌。

全聯也預告，We Sweet與皇后陛下Your Majesty緊接著還會推出2波聯名甜點，第2波適逢聖誕檔期，推出應景的草莓甜點，第3波則以起司甜點，陪伴民眾迎新年。

黑鑽可可罐，售價99元。記者黃筱晴／攝影
黑鑽可可罐，售價99元。記者黃筱晴／攝影
巧克力美窩捲，售價199元。記者黃筱晴／攝影
巧克力美窩捲，售價199元。記者黃筱晴／攝影
4款巧克力甜點主打成熟大人系風味，售價99～199元。記者黃筱晴／攝影
4款巧克力甜點主打成熟大人系風味，售價99～199元。記者黃筱晴／攝影
榛果生巧蛋糕，售價139元。記者黃筱晴／攝影
榛果生巧蛋糕，售價139元。記者黃筱晴／攝影
可可圓舞曲，售價129元。記者黃筱晴／攝影
可可圓舞曲，售價129元。記者黃筱晴／攝影

巧克力 可可 甜點

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