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星廚掌勺「WILDWOOD」耶誕餐登場 跨年戶外趴早鳥9折

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
WILDWOOD 「豪華跨年饗宴」的第二輪套餐菜色。圖／WILDWOOD提供
WILDWOOD 「豪華跨年饗宴」的第二輪套餐菜色。圖／WILDWOOD提供

位於新光三越A9、由米其林星廚林明健（Kin）所創立的原木燒烤餐廳「WILDWOOD」，將於12月23日至25日推出「節慶限定——歡頌耶誕盛宴」，套餐每位3,880元+10%起；12月31日晚餐時段推出「豪華跨年饗宴」，第一輪套餐每位3,880元+10%起，第二輪套餐每位6,680元+10%起。此外，每年一開賣即造成搶訂的WILDWOOD戶外跨年狂歡派對，今年將以「CHEERS！2024香檳花園派對」為主題，12月15日前訂位並全額付清還可享早鳥9折優惠。

「WILDWOOD」耶誕跨年饗宴延續餐廳的直火經典元素，主廚運用最直球對決的高超料理技法將原木燒烤的直火粗獷與各式豐盛極鮮肉品、澎湃活海鮮等頂級食材產生完美的梅納反應，創造出迷人煙燻香氣與質樸風味。

耶誕盛宴必點主菜首選「雙人美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼牛排25oz」，主廚將帶骨肋眼牛排放入自德國進口的乾式熟成冰箱熟成，使肉質更為軟嫩並增添馥郁香氣，熟成後以原木炙烤，一刀橫切，多汁柔嫩的剖面如紅寶石般的色澤讓人口水直流，骨邊肉更是將煙燻的焦香濃郁展現得淋漓盡致。

另一主菜選項「澳洲玫瑰龍蝦」，以龍眼木轉化的純炭火炙烤，賦予其迷人煙燻氣息，並搭配微辣微甜的韓式炭烤花椰菜及清爽酸香的醃漬櫻桃番茄，運用風味層次堆疊，更加凸顯龍蝦的鮮甜海味。

此外還有其他豐富的原木燒烤主菜可供選擇，包括脂豐肉嫩的「爐烤黑松露海鱺魚」、「美國德州頂級肋眼10盎司」、「澳洲和牛菲力6盎司」等。

12月31日跨年第一輪晚間套餐供應時間為晚上5:30至8:30，含冷前菜、熱前菜或湯品、原木燒烤主餐及甜點等六道式盛宴。凡預訂第一輪用餐之賓客，還可享以1,500元之優惠價格，購買戶外跨年派對之站票門票1張（原價2,000元），每人限購1張，請於訂位時一併告知服務人員。

12月31日跨年第二輪晚間套餐供應時間為晚上9:30至凌晨1:30，含四道開胃小點與前菜、原木燒烤主菜和甜點等共七道式盛宴，亦可參與「香檳花園戶外跨年派對」。

12月31日晚間10:00至隔日凌晨1:30於餐廳戶外景觀露台舉辦的跨年派對，站票為每位2,000元，可享特調酒精飲品1杯、指定軟性飲料及鹹甜小點無限暢飲享食；另可預訂每桌8人的戶外池畔圓桌座席，每桌48,000元+10%，含鹹甜小點無限享食、熱食1份、精選酒款5瓶（香檳3瓶、烈酒2瓶）；以及可容納12人的戶外豪華包廂座席每桌98,000元+10%，含鹹甜小點無限享食、熱食2份、精選酒款9瓶（含香檳6瓶、烈酒3瓶）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

爐烤黑松露海鱺魚。圖／WILDWOOD提供
爐烤黑松露海鱺魚。圖／WILDWOOD提供
美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼牛排25oz.。圖／WILDWOOD提供
美國頂級乾式熟成28日帶骨肋眼牛排25oz.。圖／WILDWOOD提供
WILDWOOD「節慶限定——歡頌耶誕盛宴」。圖／WILDWOOD提供
WILDWOOD「節慶限定——歡頌耶誕盛宴」。圖／WILDWOOD提供
WILDWOOD 香檳花園跨年派對邀您近距離震撼體驗台北101璀璨煙火，喜迎2024年。圖／WILDWOOD提供
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跨年 派對 餐廳

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