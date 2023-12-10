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ASICS加入西門町激戰區首開品牌大店 主打全台最完整SPORTSTYLE運動休閒系列

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
受邀參與開幕活動的邱勝翊在逛完ASICS西門店後，也特別推薦一樓的空間。圖／ASICS提供
受邀參與開幕活動的邱勝翊在逛完ASICS西門店後，也特別推薦一樓的空間。圖／ASICS提供

終於！ASICS也在西門町開設品牌大店了，主打全台最完整SPORTSTYLE運動休閒系列，並找來形象大使「王子」邱勝翊與温貞菱共同為開幕站台，將與競爭品牌分食潮流與時尚運動市場。

看好了疫後來台觀光人潮，以及商圈獨有的潮流文化，日本運動品牌ASICS終於進駐西門町開設全新大店。由於年輕消費者聚集，因此包括了Nikeadidas和UNDER ARMOUR等美系運動品牌，早就插旗西門町多年，並擁有多家門市甚至是旗艦店。ASICS對於西區商圈的經營發展，相對性較為謹慎，於是等到原有平價服飾品牌撤離，釋出大坪數空間，才有了針對潮流文化而設的全新西門店。

熱愛跑步跟打排球的温貞菱，則提到相當喜歡ASICS西門店二樓的專業運動系列空間。圖／ASICS提供
熱愛跑步跟打排球的温貞菱，則提到相當喜歡ASICS西門店二樓的專業運動系列空間。圖／ASICS提供

不同於東區旗艦店以專業運動商品為主軸，全新ASICS西門店也是品牌首家主打SPORTSTYLE運動休閒系列的門市，因此一樓空間除了提供最完整的品項之外，話題聯名鞋款更是吸引著消費者目光。二樓部分則回歸到ASICS擅長的專業慢跑與籃球、排球、網球各式裝備，滿足不同需求的購物。而且為了開幕，ASICS西門店也獨家首賣GEL-KAHANA TR V2與JOG 100S韓國限定配色兩款潮鞋。

ASICS西門店一樓空間除了提供最完整的SPORTSTYLE運動休閒系列之外，話題聯名鞋款更是吸引著消費者目光。圖／ASICS提供
ASICS西門店一樓空間除了提供最完整的SPORTSTYLE運動休閒系列之外，話題聯名鞋款更是吸引著消費者目光。圖／ASICS提供

受邀參與開幕活動的邱勝翊在逛完西門店後，也特別推薦一樓的空間，表示「這裡像是潮流穿搭的天堂，從經典復古到千禧風格的鞋款服飾，皆能滿足各種潮流愛好者的需求」。而平常就熱愛跑步跟打排球的温貞菱，則提到相當喜歡二樓的專業運動系列空間，擁有多樣且高品質的裝備可以盡情挑選。

ASICS西門店二樓回歸到品牌擅長的專業慢跑與籃球、排球、網球各式裝備，滿足不同需求的購物。圖／ASICS提供
ASICS西門店二樓回歸到品牌擅長的專業慢跑與籃球、排球、網球各式裝備，滿足不同需求的購物。圖／ASICS提供

ASICS西門店獨賣JOG 100S韓國限定配色鞋，2,580元。圖／ASICS提供
ASICS西門店獨賣JOG 100S韓國限定配色鞋，2,580元。圖／ASICS提供

ASICS西門店獨賣GEL-KAHANA TR V2鞋，3,980元。圖／ASICS提供
ASICS西門店獨賣GEL-KAHANA TR V2鞋，3,980元。圖／ASICS提供

運動 品牌 西門町 Nike adidas

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