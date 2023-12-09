芝柏、萬寶龍、Cyrus推新款計時碼表 競逐動感一瞬

最基礎的功能，往往需要恆常的練習與研發，才能臻至完美。瑞士鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）、萬寶龍（Montblanc）與Cyrus相繼推出計時碼表，透過古典、前衛或科幻風格的設計與功能，和時間賽跑、競逐趨近完美的分秒一瞬。

芝柏（Girard Perregaux）的桂冠系列Laureato最初問世於1975年，結合硬朗輪廓、八角型結構，具有粗獷、鮮明的運動風格。新款「絕對桂冠8Tech」計時碼表則選用特殊的單向非編織預浸碳纖維鍛造表殼，0.05毫米的薄層以不同方向堆疊，最後再切割成表殼的八角形，因而讓表殼產生獨一無二的紋理，搭配上漸層的深灰黑色面盤與計時碼表功能，宛如手上的科幻計時儀器。

萬寶龍（Montblanc）則將眼光回望，與Collective Horology推出一款限量30只的1858系列單按把計時腕表Blue Arrow P.05，表款以20世紀中葉曾生產的Minerva碼表為靈感，同時表款名稱之所以為「Blue Arrow」，因為萬寶龍曾推出具內部旋轉表圈、可用於倒數計時功能的設計，並稱之為「Red Arrow」；新款Blue Arrow保留了原有視覺特色，並結合MB M13.21 手動上鍊自製機芯，只需透過單一按鈕便可操作計時碼表功能，還可在透明底蓋中欣賞包含鍍銠德國銀、雙面珍珠紋、手工倒角、鍍銠德國銀日內瓦波紋表橋等特色，全球限量30只，訂價34500美元。