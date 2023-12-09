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芝柏、萬寶龍、Cyrus推新款計時碼表 競逐動感一瞬

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
MONTBLANC 1858系列Minerva單按把計時腕錶「Blue Arrow」P.05 for Collective，精鋼表殼、手上鍊機芯、42毫米、單按把計時碼表，限量發行30只，定價34,500美元。圖／Montblanc提供
MONTBLANC 1858系列Minerva單按把計時腕錶「Blue Arrow」P.05 for Collective，精鋼表殼、手上鍊機芯、42毫米、單按把計時碼表，限量發行30只，定價34,500美元。圖／Montblanc提供

最基礎的功能，往往需要恆常的練習與研發，才能臻至完美。瑞士鐘表品牌芝柏（Girard Perregaux）、萬寶龍（Montblanc）與Cyrus相繼推出計時碼表，透過古典、前衛或科幻風格的設計與功能，和時間賽跑、競逐趨近完美的分秒一瞬。

芝柏（Girard Perregaux）的桂冠系列Laureato最初問世於1975年，結合硬朗輪廓、八角型結構，具有粗獷、鮮明的運動風格。新款「絕對桂冠8Tech」計時碼表則選用特殊的單向非編織預浸碳纖維鍛造表殼，0.05毫米的薄層以不同方向堆疊，最後再切割成表殼的八角形，因而讓表殼產生獨一無二的紋理，搭配上漸層的深灰黑色面盤與計時碼表功能，宛如手上的科幻計時儀器。

萬寶龍（Montblanc）則將眼光回望，與Collective Horology推出一款限量30只的1858系列單按把計時腕表Blue Arrow P.05，表款以20世紀中葉曾生產的Minerva碼表為靈感，同時表款名稱之所以為「Blue Arrow」，因為萬寶龍曾推出具內部旋轉表圈、可用於倒數計時功能的設計，並稱之為「Red Arrow」；新款Blue Arrow保留了原有視覺特色，並結合MB M13.21 手動上鍊自製機芯，只需透過單一按鈕便可操作計時碼表功能，還可在透明底蓋中欣賞包含鍍銠德國銀、雙面珍珠紋、手工倒角、鍍銠德國銀日內瓦波紋表橋等特色，全球限量30只，訂價34500美元。

獨立製表品牌Cyrus則以品牌原有的Klepcys Dice Saffron計時碼表披上了色彩新衣：番紅花橘色。表款名稱中的Dice、是Double Independent Chronograph Evolution的縮寫，意味了：表款可以獨立或同步進行兩組事件的時間量測計算。CYR718自動上鏈自製機芯被「收納」在42毫米、枕形的五級鈦金屬表殼內，可以表殼左右兩側的兩個單按鈕、獨立操作計時碼表機制，既複雜也簡潔，全球限量50只，價格店洽。

Klepcys DICE Saffron計時碼表將同時測量兩組於不同時間起跑的選手、車輛或物體，並個別以左右兩側的單按把操作，直觀、更為簡潔。圖／Cyrus提供
Klepcys DICE Saffron計時碼表將同時測量兩組於不同時間起跑的選手、車輛或物體，並個別以左右兩側的單按把操作，直觀、更為簡潔。圖／Cyrus提供
Girard Perregaux，絕對桂冠8Tech計時碼表，碳 鈦複合材質、44毫米、自動上鍊機械機芯，計時碼表、日期顯示，86萬6,000元。圖／Girard Perrgaux提供
Girard Perregaux，絕對桂冠8Tech計時碼表，碳 鈦複合材質、44毫米、自動上鍊機械機芯，計時碼表、日期顯示，86萬6,000元。圖／Girard Perrgaux提供
絕對桂冠8Tech計時碼表則選用特殊的單向非編織預浸碳纖維鍛造表殼，粗獷、運動氣息強悍。圖／Girard Perrgaux提供（合成圖）
絕對桂冠8Tech計時碼表則選用特殊的單向非編織預浸碳纖維鍛造表殼，粗獷、運動氣息強悍。圖／Girard Perrgaux提供（合成圖）
Cyrus，Klepcys Dice Saffron計時碼表，鈦合金、42毫米、CYR718自動上鍊機芯，雙獨立計時碼表，搭配織物表帶，138萬元。圖／Cyrus提供
Cyrus，Klepcys Dice Saffron計時碼表，鈦合金、42毫米、CYR718自動上鍊機芯，雙獨立計時碼表，搭配織物表帶，138萬元。圖／Cyrus提供
1939年時曾推出的「Red Arrow」計時碼表成為今日Blue Arrow的靈感來源，並換上新一代手上鍊MB M13.21機芯。圖／Montblanc提供（合成圖）
1939年時曾推出的「Red Arrow」計時碼表成為今日Blue Arrow的靈感來源，並換上新一代手上鍊MB M13.21機芯。圖／Montblanc提供（合成圖）

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