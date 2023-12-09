重返台灣！帕馬強尼 X 高登鐘表 洗鍊中巧秀工藝匠心

隨著疫情結束後的回歸日常，高價位、收藏賞玩的高價鐘表市場動態也益發熱絡。在闊別台灣市場多年後，瑞士高級製表品牌帕馬強尼（Parmigiani Fleurier）宣布，與高登鐘表（Cortina Watch）合作重返台灣市場，日前並有品牌執行長Guido Terreni親自來台介紹多款話題新品，也為品牌的重新抵台、熱切暖身。

認識帕馬強尼其實可先從地理切入，雖然創辦人Michel Parmigiani是以其姓氏成為品牌名稱，但Fleurier實為一處瑞士，位於Neuchâtel洲的一處小鎮，也由於Michel Parmigiani在1996年成立工坊時正選址於Fleurier，品牌因此得名。事實上，早在約20年前的2004時，包含Parmigiani Fleurier與蕭邦（Chopard）、播威（BOVET）三個品牌為振興高級製表與Fleurier，一度曾成立了獨立法人FQF基金會（Fleurier Quality Foudation），推出一套極其嚴苛的QF認證，足見其對自家機芯、高標準的自信。

從1996年創立至今，Parmigiani Fleurier陸續收購了專事生產齒輪的Atokalpa、精密自動化車工的Elwin、生產表殼的Artisans Boîtiers，甚至在2003、2005年創立了Vaucher Manufacture Fleurier機芯廠與Quadrance et Habillage面盤廠，至今並為不少頂級精品、高級製表設計機芯研發、設計、代工，堪稱高級鐘表幕後的藏鏡人，實力深厚。

而隨著帕馬強尼（Parmigiani Fleurier）執行長Guido Terreni來台的同時，品牌並帶來多款話題新品；像是Tonda PF GMT Rattrapante追針兩地時間腕表省略了日夜顯示，同時兩只「本地」、「家鄉」時間的指針可選擇重疊隱藏或顯示，搭配上面盤的格狀大麥粒紋飾，讓讀取更為簡潔俐落；Tonda PF Minute Rattrapante追針計時腕表則在時、分針之外，隱藏有一只用以分鐘倒數的「追針」，可以五或一分鐘為單位順跳、進而設定成倒數計時功能，是前所未見的奇思妙想（與實用）。

最重量的款式則首推Tonda PF Xiali Calendar夏曆腕表，表款將中國傳統曆法「干支紀年法」中的十天干與十二地支（也即是十二生肖）組合編排，並結合二十四節氣、五行、南北半球月相，搭配上酒紅色面盤與繁體中文字樣，堪稱近代最「接地氣」也最複雜的曆象腕表。