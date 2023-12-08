快訊

朱學恒酒後強吻卻不道歉、不認罪 鍾沛君哽咽批「造成我N度傷害」

賓大校長出席眾院反猶聽證會 金主要求辭職「否則撤31億捐款」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯手建築大師LV再現巴塞爾藝術展 限量包袋精湛全公開

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
建築大師Frank Gehry經典的設計語彙被巧妙融入包款，帶來生動、鮮明的建築之美。圖／Louis Vuitton提供
建築大師Frank Gehry經典的設計語彙被巧妙融入包款，帶來生動、鮮明的建築之美。圖／Louis Vuitton提供

貌似高深的藝術，其實常與時尚、生活息息相關。精品品牌路易威登（Louis Vuitton，以下簡稱LV）宣布，再度成為巴塞爾藝術展全球合作夥伴，並於今年邁阿密海灘巴塞爾藝術展上，展出與建築師法蘭克蓋瑞（Frank Gehry）長期合作創作的精選作品、手稿與珍貴文物，為精品賦予了結構之美，更是一趟藝術氣息鮮明的文化巡禮。

展間五個封閉的帆狀網狀結構，是向Frank Gehry在2014年為路易威登設計的櫥窗展示致敬，同時展覽並環繞四個Frank Gehry喜愛的主軸：「建築與形式」、「材料的探索」、「動物世界」，以及他為「Celebrating Monogram」所創作的Twisted Box，其中前三者並化為展覽的延伸亮點：Louis Vuitton × Frank Gehry限量包款系列。

此一經典系列立基於LV經典的Capucines包款、Twisted Box Trunk手提箱，以及Bear With Us Clutch手拿包，合計10款限量包款，現場並展示了創作的靈感原點如香水瓶、藝術品、手稿草圖和建築模型。像是Capucines Mini Blossom手提包上的鮮豔玻璃狀樹脂花瓣，出自LV經典的香水瓶身，Capucines MM Floating Fish包款的皮革鑲嵌工藝，不僅與建築師熱愛的動物世界有所互動，同時受到路易威登基金會「魚型燈具」的啟迪，此外Frank Gehry曾為倫敦Sexy Fish餐廳創作的鱷魚雕塑則變身為Capucines BB Croc包款上的黑色黃銅鱷魚手把，搭配上鮮豔、抽象的霓虹黃色數位印花與雙色樹脂LV標示，狂野亦優雅，生猛活力。

同時路易威登在邁阿密海灘巴塞爾藝術展之展位上並帶來另一亮點：Frank Gehry為LV的200歲生日所舉辦「200 Trunks, 200 Visionaries」展覽創作的獨特作品：「A Tea Party for Louis」行李箱，Frank Gehry是以《愛麗絲夢遊奇境》為靈感創作出八個雕塑行李箱，形似於小說中的八個人物原型，也像一場奇幻茶會，為LV歡快相聚。

想一探「邁阿密海灘巴塞爾藝術展」與LV本次精彩展出，可逕行前往邁阿密海灘會展中心，地址為1901 Convention Center Drive, Miami Beach, FL 33139, USA，時間則自2023年12月8日（五）至10日（日）三天、對大眾開放參觀。

2014年時Frank Gehry為LV成立160周年設計的Twisted Box Monogram手提包，今年並帶來黑、銀兩種新色，價格店洽。圖／Louis Vuitton提供
2014年時Frank Gehry為LV成立160周年設計的Twisted Box Monogram手提包，今年並帶來黑、銀兩種新色，價格店洽。圖／Louis Vuitton提供
Frank Gehry為LV的200歲生日創作的「A Tea Party for Louis」行李箱，像一場奇幻茶會、歡快暢聚。圖／Louis Vuitton提供
Frank Gehry為LV的200歲生日創作的「A Tea Party for Louis」行李箱，像一場奇幻茶會、歡快暢聚。圖／Louis Vuitton提供
Capucines MM Concrete Pockets包款結合包款結構與3D水泥效果絲網印刷，向Frank Gehry設計的「畢爾包古根漢美術館」致敬。圖／Louis Vuitton提供
Capucines MM Concrete Pockets包款結合包款結構與3D水泥效果絲網印刷，向Frank Gehry設計的「畢爾包古根漢美術館」致敬。圖／Louis Vuitton提供
Capucines Mini Blossom手提包，價格店洽。圖／Louis Vuitton提供
Capucines Mini Blossom手提包，價格店洽。圖／Louis Vuitton提供
Capucines BB Croc手提包，價格店洽。圖／Louis Vuitton提供
Capucines BB Croc手提包，價格店洽。圖／Louis Vuitton提供
Frank Gehry的肖像畫作，生動補捉到建築大師的五官神情。圖／Louis Vuitton提供
Frank Gehry的肖像畫作，生動補捉到建築大師的五官神情。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton二度現身邁阿密Art Basel藝術展，並與建築大師Frank Gehry連袂合作。圖／Louis Vuitton提供
Louis Vuitton二度現身邁阿密Art Basel藝術展，並與建築大師Frank Gehry連袂合作。圖／Louis Vuitton提供
Bear With Us Clutch手提包將雕塑作品微縮、並將黃銅經鍍釕處理，精湛重現了雕塑的原始質感。圖／Louis Vuitton提供
Bear With Us Clutch手提包將雕塑作品微縮、並將黃銅經鍍釕處理，精湛重現了雕塑的原始質感。圖／Louis Vuitton提供

LV 建築師

延伸閱讀

姚淳耀英式西服訂製初體驗！預告紳裝達人下周快閃登台

白紙運動週年 中國留學生辦歐洲藝術展紀念革命

三重鴨鴨公園地景藝術展日夜都美 2023魔法世界9日登場

M3 以 i 冠名？BMW M 主管：「想都別想！」

相關新聞

看星座挑禮物落伍了！用MBTI人格類型挑出適合的耶誕禮

年終將至，許多人都有各種送禮或是交換禮物的需求，但到底要怎麼送禮送到心坎裡呢？以往有很多人會看星座來送禮，但今年最流行是...

百位名人2024最推薦旅遊國家 日本、台灣名列前5名

雄獅集團舉辦首屆「2023風格旅遊節」，即日起至12月10日於松山文創園區登場，活動首日率先公布2024年「100位名人...

聯手建築大師LV再現巴塞爾藝術展 限量包袋精湛全公開

貌似高深的藝術，其實常與時尚、生活息息相關。精品品牌路易威登（Louis Vuitton，以下簡稱LV）宣布，再度成為巴...

全家便利商店再推《間諜家家酒》11款生活好物集點加價購！「提把保溫瓶、絨毛拖鞋」可愛必收

隨著日本超人氣動畫《間諜家家酒》第二季熱播，全家便利商店繼11月29日推出聖誕禮物箱、瓶中娃娃及點數加價購系列之後，12...

全國電子「雙12」限時9天大家電59折起！滿額再送獨家樂天女孩限量商品

年末雙12採購盛事，線上線下通路卯足全力下殺，全國電子雙12檔期12月9日至12月17日登場，推出大家電59折起、全館家...

奢華頂級的療癒感！巨星最愛VALMONT SPA進駐台北漢來

在疫情之後，許多人更懂得愛自己，並且能享受頂級奢華的放鬆療癒，讓SPA、香氛品牌紛紛更受到重視，來自瑞士的VALMONT...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。