聯手建築大師LV再現巴塞爾藝術展 限量包袋精湛全公開

貌似高深的藝術，其實常與時尚、生活息息相關。精品品牌路易威登（Louis Vuitton，以下簡稱LV）宣布，再度成為巴塞爾藝術展全球合作夥伴，並於今年邁阿密海灘巴塞爾藝術展上，展出與建築師法蘭克蓋瑞（Frank Gehry）長期合作創作的精選作品、手稿與珍貴文物，為精品賦予了結構之美，更是一趟藝術氣息鮮明的文化巡禮。

展間五個封閉的帆狀網狀結構，是向Frank Gehry在2014年為路易威登設計的櫥窗展示致敬，同時展覽並環繞四個Frank Gehry喜愛的主軸：「建築與形式」、「材料的探索」、「動物世界」，以及他為「Celebrating Monogram」所創作的Twisted Box，其中前三者並化為展覽的延伸亮點：Louis Vuitton × Frank Gehry限量包款系列。

此一經典系列立基於LV經典的Capucines包款、Twisted Box Trunk手提箱，以及Bear With Us Clutch手拿包，合計10款限量包款，現場並展示了創作的靈感原點如香水瓶、藝術品、手稿草圖和建築模型。像是Capucines Mini Blossom手提包上的鮮豔玻璃狀樹脂花瓣，出自LV經典的香水瓶身，Capucines MM Floating Fish包款的皮革鑲嵌工藝，不僅與建築師熱愛的動物世界有所互動，同時受到路易威登基金會「魚型燈具」的啟迪，此外Frank Gehry曾為倫敦Sexy Fish餐廳創作的鱷魚雕塑則變身為Capucines BB Croc包款上的黑色黃銅鱷魚手把，搭配上鮮豔、抽象的霓虹黃色數位印花與雙色樹脂LV標示，狂野亦優雅，生猛活力。

同時路易威登在邁阿密海灘巴塞爾藝術展之展位上並帶來另一亮點：Frank Gehry為LV的200歲生日所舉辦「200 Trunks, 200 Visionaries」展覽創作的獨特作品：「A Tea Party for Louis」行李箱，Frank Gehry是以《愛麗絲夢遊奇境》為靈感創作出八個雕塑行李箱，形似於小說中的八個人物原型，也像一場奇幻茶會，為LV歡快相聚。