聯手建築大師LV再現巴塞爾藝術展 限量包袋精湛全公開

貌似高深的藝術,其實常與時尚、生活息息相關。精品品牌路易威登(Louis Vuitton,以下簡稱LV)宣布,再度成為巴塞爾藝術展全球合作夥伴,並於今年邁阿密海灘巴塞爾藝術展上,展出與建築師法蘭克蓋瑞(Frank Gehry)長期合作創作的精選作品、手稿與珍貴文物,為精品賦予了結構之美,更是一趟藝術氣息鮮明的文化巡禮。

展間五個封閉的帆狀網狀結構,是向Frank Gehry在2014年為路易威登設計的櫥窗展示致敬,同時展覽並環繞四個Frank Gehry喜愛的主軸:「建築與形式」、「材料的探索」、「動物世界」,以及他為「Celebrating Monogram」所創作的Twisted Box,其中前三者並化為展覽的延伸亮點:Louis Vuitton × Frank Gehry限量包款系列。

此一經典系列立基於LV經典的Capucines包款、Twisted Box Trunk手提箱,以及Bear With Us Clutch手拿包,合計10款限量包款,現場並展示了創作的靈感原點如香水瓶、藝術品、手稿草圖和建築模型。像是Capucines Mini Blossom手提包上的鮮豔玻璃狀樹脂花瓣,出自LV經典的香水瓶身,Capucines MM Floating Fish包款的皮革鑲嵌工藝,不僅與建築師熱愛的動物世界有所互動,同時受到路易威登基金會「魚型燈具」的啟迪,此外Frank Gehry曾為倫敦Sexy Fish餐廳創作的鱷魚雕塑則變身為Capucines BB Croc包款上的黑色黃銅鱷魚手把,搭配上鮮豔、抽象的霓虹黃色數位印花與雙色樹脂LV標示,狂野亦優雅,生猛活力。

同時路易威登在邁阿密海灘巴塞爾藝術展之展位上並帶來另一亮點:Frank Gehry為LV的200歲生日所舉辦「200 Trunks, 200 Visionaries」展覽創作的獨特作品:「A Tea Party for Louis」行李箱,Frank Gehry是以《愛麗絲夢遊奇境》為靈感創作出八個雕塑行李箱,形似於小說中的八個人物原型,也像一場奇幻茶會,為LV歡快相聚。