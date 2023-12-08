全國電子「雙12」限時9天大家電59折起！滿額再送獨家樂天女孩限量商品

年末雙12採購盛事，線上線下通路卯足全力下殺，全國電子雙12檔期12月9日至12月17日登場，推出大家電59折起、全館家電9折起，活動期間每日精選限量商品最低下殺61折起；另外還有12月31日前消費滿3萬元登錄送獨家樂天女孩限量商品。

全國電子雙12活動期間，買指定冰箱、洗衣機享59折起，還能搶節能補助、滿額獨家好禮齊帶走；買指定電視享7折起，再送LINE TV 14天序號卡，還有滿額獨家好禮3選1，最高送1萬元全國電子禮券；買指定空調享75起，LINE好友預約專人到府免費空調場勘，最高現折10,000元，再拿原廠好禮最高10,000元。此外，住宅家電汰舊換新節能補助最後倒數，空調、冰箱就是要選1級能效，每台汰舊換新可補助3,000元，再拿減徵貨物稅2,000元，節能補助最高補助上看5,000元。

即日起至12月31日全國電子聯手Panasonic祭出「Panasonic玩美品牌月」，買指定小家電滿額好禮大方送，消費滿3,000元起送廚房好幫手，滿1萬元送Panasonic日本製電動牙刷，滿2萬元送Panasonic 4L電氣壓力鍋；還有耶誕豪禮抽，包括Panasonic 55型 4K智慧聯網顯示器、23L變頻燒烤微波爐、5,000元折價券及時尚刮鬍刀、吹風機等限量抽獎禮，綁定LINE好友玩遊戲還能天天抽現金。

全國電子雙12活動期間，家電消費滿額再享1元放大術，滿2萬元加1元換質感生活好物，滿10萬元加1元把健康美容家電帶回家，指定家電單筆消費滿20萬元有電子鍋、掃地機器人、電動牙刷或咖啡機等好禮4選1；滿30萬元則有三星32吋聯網螢幕、SHARP除濕機、SWITCH遊戲機或Panasonic蒸氣烘烤爐等好禮4選1；滿50萬元有Samsung Galaxy S23手機、dyson空氣清淨機、ASUS Vivobook、輝葉按摩椅等好禮4選1。

歲末感恩送禮首選數位3C，買指定電腦享好禮6選一，若選購指定搭載AMD處理器電腦再加碼請你喝星巴克，登錄發票還有機會抽限量Apple Watch。12月底前「周邊也瘋狂」不限金額月月抽百張免單，凡綁定全國電子LINE官方帳號，買指定數位周邊商品單筆消費每滿100元就可獲得1次抽獎機會，買愈多、中獎機會也愈多；還要把握舊換新折抵，3C舊換新最高現折54,500元，快速估、馬上折。

不只3C家電，廚衛設備到全國電子也能一站購足，買廚衛好物全國電子送狂歡好禮，購買熱水器、瓦斯爐、排油煙機全系列商品88折起，還有好禮買就送，購買熱水器全系列商品即贈尊爵舒眠羽絨被，購買瓦斯爐、排油煙機全系列商品即贈玫瑰金八角不沾覆底炒鍋。