快訊

12/8【早晨財經速解讀】美國經濟 為何遲遲不衰退？

拿空照圖比對！黃國昌：賴清德老家是新建物 欠稅且未申報

新加坡怎麼建軍？以色列顧問團協助打造

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中部首家24小時無人拉麵店插旗東海商圈 配料、飲品無限量供應

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
現在不用去韓國，「24小時無人拉麵店」在台中也吃的到。記者余采瀅／攝影
現在不用去韓國，「24小時無人拉麵店」在台中也吃的到。記者余采瀅／攝影

現在不用去韓國，「24小時無人拉麵店」在台中也吃的到。兩位八年級生花費120萬打造「韓金湯匙無人拉麵店」，提供超過20種韓國境內版拉麵，多種韓式配料及飲品無限量供應，價位最低只要89元，主打學生客群。韓金湯匙創辦人洪瑞寬說，無人拉麵店是未來趨勢，目前也計畫於各地展店，未來朝打造全台首屈一指的韓式無人拉麵品牌邁進。

「24小時無人拉麵店」風靡韓國，中部第一家24小時無人拉麵店在東海商圈開幕，店內提供超過20種韓國境內版拉麵、韓式配料無限量供應，其中包含韓式魚板、年糕、泡菜及新鮮蔬菜等，最低只要89元，另也可以加購雞肉與雞蛋，創造屬於自己的獨特拉麵。

萬物齊漲，無人商機也逆勢成長。洪瑞寬說，一包韓式泡麵成本落在40至49元之間，他們以無人店模式，降低大幅人力成本，能夠以最低89元價位，讓顧客享有無限量自助吧，相比顧客直接從超商購買泡麵，沒有任何配料、飲品還需要加購，最煩惱的是飽餐一頓後還要清潔收拾，來店用餐即可省下這些麻煩，全天都能吃到熱騰騰的拉麵。

洪瑞寬說，韓劇中常看見吃泡麵的場景，對韓國人而言泡麵不僅是一種正餐，更是一種文化，他們看見泡麵商機，再結合無人店概念，引進韓國自助煮麵機台，提供24小時全天候服務；試營運期間推出開幕慶活動，只要12月17日前來店打卡或留下Google評論，就能享有免費雞蛋乙顆。

兩位八年級生花費120萬打造「韓金湯匙無人拉麵店」，提供超過20種韓國境內版拉麵，多種韓式配料及飲品無限量供應，價位最低只要89元，主打學生客群。記者余采瀅／攝影
兩位八年級生花費120萬打造「韓金湯匙無人拉麵店」，提供超過20種韓國境內版拉麵，多種韓式配料及飲品無限量供應，價位最低只要89元，主打學生客群。記者余采瀅／攝影
中部第一家24小時無人拉麵店在東海商圈開幕，引進韓國自助煮麵機台，提供24小時全天候服務。記者余采瀅／攝影
中部第一家24小時無人拉麵店在東海商圈開幕，引進韓國自助煮麵機台，提供24小時全天候服務。記者余采瀅／攝影

拉麵 泡麵

延伸閱讀

五星主廚授煮泡麵技巧「1動作更Q彈」 加蛋後千萬別這樣做

不滿客人吃剩痛批「垃圾去死」 日本拉麵店遭炎上急刪文急喊：已反省

泡麵之神公布「台灣最強泡麵TOP10」！阿舍食堂、老媽拌麵奪冠亞軍

起爭議！日本拉麵二郎全面禁止店內拍攝 網友反應兩極

相關新聞

中部首家24小時無人拉麵店插旗東海商圈 配料、飲品無限量供應

現在不用去韓國，「24小時無人拉麵店」在台中也吃的到。兩位八年級生花費120萬打造「韓金湯匙無人拉麵店」，提供超過20種...

陳嵐舒冬季新菜公開！ gS紅油擔擔海鮮義麵超好吃

位於新光三越A9、由亞洲最佳女主廚陳嵐舒所創立的「gubami Social」，推出6道全新風貌冬季新菜；為迎接即將到來...

農曆春節外出圍爐夯！飯店訂位多已9成滿 外帶年菜賣出上百套

不少民眾在農曆春節時都選擇外出圍爐，根據飯店業者統計，目前餐廳訂位率都已經在8成到9成，只剩下零星訂位，外帶年菜方面也已...

中部首家24小時無人拉麵店！「韓金湯匙」瞄準學生族群 插旗東海商圈

物價齊漲，無人商機也逆勢成長！中部第一家24小時無人拉麵店「韓金湯匙금수저」，今(7)日在東海大學商圈開幕。創辦人洪瑞寬...

Pandora 2023耶誕小屋100%夾娃娃機 宋芸樺搶先開夾

2023年在Google上被搜尋高達1.64億次的Pandora，無疑是年度最受歡迎的品牌之一！歲末佳節，源自丹麥的Pa...

日本零售連鎖品牌「唐吉訶德」7日進駐大立百貨 引市場熱議

日本零售連鎖品牌「唐吉訶德」7日進駐大立百貨，能否逆轉大立商圈由衰轉盛，引起市場熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。