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中部首家24小時無人拉麵店插旗東海商圈 配料、飲品無限量供應
現在不用去韓國，「24小時無人拉麵店」在台中也吃的到。兩位八年級生花費120萬打造「韓金湯匙無人拉麵店」，提供超過20種韓國境內版拉麵，多種韓式配料及飲品無限量供應，價位最低只要89元，主打學生客群。韓金湯匙創辦人洪瑞寬說，無人拉麵店是未來趨勢，目前也計畫於各地展店，未來朝打造全台首屈一指的韓式無人拉麵品牌邁進。
「24小時無人拉麵店」風靡韓國，中部第一家24小時無人拉麵店在東海商圈開幕，店內提供超過20種韓國境內版拉麵、韓式配料無限量供應，其中包含韓式魚板、年糕、泡菜及新鮮蔬菜等，最低只要89元，另也可以加購雞肉與雞蛋，創造屬於自己的獨特拉麵。
萬物齊漲，無人商機也逆勢成長。洪瑞寬說，一包韓式泡麵成本落在40至49元之間，他們以無人店模式，降低大幅人力成本，能夠以最低89元價位，讓顧客享有無限量自助吧，相比顧客直接從超商購買泡麵，沒有任何配料、飲品還需要加購，最煩惱的是飽餐一頓後還要清潔收拾，來店用餐即可省下這些麻煩，全天都能吃到熱騰騰的拉麵。
洪瑞寬說，韓劇中常看見吃泡麵的場景，對韓國人而言泡麵不僅是一種正餐，更是一種文化，他們看見泡麵商機，再結合無人店概念，引進韓國自助煮麵機台，提供24小時全天候服務；試營運期間推出開幕慶活動，只要12月17日前來店打卡或留下Google評論，就能享有免費雞蛋乙顆。
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