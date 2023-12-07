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到太空沐浴吧！打造超繽紛小宇宙 LUSH快閃店南西登場

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
LUSH打造冬季快閃店，在誠品南西一樓登場，帶大家到宇宙遨遊。圖／LUSH提供
LUSH打造冬季快閃店，在誠品南西一樓登場，帶大家到宇宙遨遊。圖／LUSH提供

想要飛到宇宙裡一遊嗎？那就到北市南西吧！LUSH即日起至2024年1月2日，在誠品南西1樓打造冬季限定快閃店「LUSHIVERSE 嵐舒宇宙」，以星際為主題設計，準備帶領大家，到宇宙裡享受沐浴的美好。

LUSH的嵐舒宇宙快閃店，垂掛璀璨星河、雪天使、星夜奇緣汽泡彈星球，彷彿真的來到小宇宙，入口處有如隕石般墜落的巨大「浸浴之最禮盒」，更是超好拍照的打卡點，另外打造3大面展示牆，充滿大型禮盒和聖誕倒數日曆，也有精巧小禮物牆，讓大家可以盡情探索。

LUSH也同步推出2款璨星河系列產品，璀璨星河泡泡浴芭有著胡椒薄荷與葡萄柚香氣，當火箭進入行星軌道後，就來享受全銀河中最棒的浸浴；璀璨星河沐浴露有著清新的胡椒薄荷精油，注入活力，岩蘭草精油則可以全然放鬆。

於快閃店期間，凡加入品牌官方LINE，可獲得1件試用品，而同時加入 LINE 與下載 APP 並註冊即可獲得雙倍小禮與綠色護膚諮詢。

LUSH打造冬季快閃店，在誠品南西一樓登場，帶大家到宇宙遨遊。圖／LUSH提供
LUSH打造冬季快閃店，在誠品南西一樓登場，帶大家到宇宙遨遊。圖／LUSH提供
LUSH 璀璨星河璀璨星河沐浴露。圖／LUSH提供
LUSH 璀璨星河璀璨星河沐浴露。圖／LUSH提供
LUSH打造冬季快閃店，在誠品南西一樓登場，帶大家到宇宙遨遊。圖／LUSH提供
LUSH打造冬季快閃店，在誠品南西一樓登場，帶大家到宇宙遨遊。圖／LUSH提供
LUSH打造冬季快閃店，在誠品南西一樓登場，帶大家到宇宙遨遊。圖／LUSH提供
LUSH打造冬季快閃店，在誠品南西一樓登場，帶大家到宇宙遨遊。圖／LUSH提供
LUSH 璀璨星河泡泡浴芭。圖／LUSH提供
LUSH 璀璨星河泡泡浴芭。圖／LUSH提供

快閃 沐浴

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