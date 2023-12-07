到太空沐浴吧！打造超繽紛小宇宙 LUSH快閃店南西登場

想要飛到宇宙裡一遊嗎？那就到北市南西吧！LUSH即日起至2024年1月2日，在誠品南西1樓打造冬季限定快閃店「LUSHIVERSE 嵐舒宇宙」，以星際為主題設計，準備帶領大家，到宇宙裡享受沐浴的美好。

LUSH的嵐舒宇宙快閃店，垂掛璀璨星河、雪天使、星夜奇緣汽泡彈星球，彷彿真的來到小宇宙，入口處有如隕石般墜落的巨大「浸浴之最禮盒」，更是超好拍照的打卡點，另外打造3大面展示牆，充滿大型禮盒和聖誕倒數日曆，也有精巧小禮物牆，讓大家可以盡情探索。

LUSH也同步推出2款璨星河系列產品，璀璨星河泡泡浴芭有著胡椒薄荷與葡萄柚香氣，當火箭進入行星軌道後，就來享受全銀河中最棒的浸浴；璀璨星河沐浴露有著清新的胡椒薄荷精油，注入活力，岩蘭草精油則可以全然放鬆。