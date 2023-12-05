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「全台最大店」有話題 高雄大立久違的人潮再現
高雄大立百貨歷時5年改造，自2018年引進「TSUTAYABOOKSTORE蔦屋書店」、2019年有「in89影城」進駐、2021年引進「Komeda's Coffee客美多」，今日再開出全台最大781坪的MUJI無印良品旗艦店，緊接著12月7日還有高雄首家，同時也是全台最大、1200坪的DON DON DONKI唐吉訶德與高雄人相見。今天光是MUJI無印良品開幕，大立百貨出現久違的人潮踴躍，民眾裝滿戰利品等結帳，大立百貨也認同，這是疫情以來客流量的新高。
大統集團為活化大立、五福商圈，大立百貨目前改裝幅度約5成，明年持續改裝，不少在地人許願進駐品牌名單，包括一蘭拉麵等台北有、高雄沒有的品牌，讓北高兩地零距離。大立指出，會針對民眾想要的品牌名單努力接洽。
大立指出，日系品牌通常喜歡在一起，在TSUTAYABOOKSTORE蔦屋書店進駐後，也吸引其他日系品牌選擇進駐大立，產生日系品牌群聚效應。疫情期間，大立百貨年度營業額約12億，今年至今為15億，在無印良品、唐吉訶德全台最大店進駐後，最後一個月可望衝高業績，年度來到18億。
至於高雄人抱怨大立百貨難停車一題，大立指出，隨著周年慶到來，12月7日起周邊將與五個特約停車場配合還有接駁車服務，至於周邊機車停車格少，這是高雄百貨普遍都有的問題，也呼籲大眾多利用周邊的高捷、輕軌等大眾運輸交通工具。
在疫情間結束的大統百貨和平店，未來計畫全棟出租零售業者，展開生活型態大店。位於新堀江商圈的大統五福店，待品牌合約到期將陸進行櫃換櫃改裝。
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