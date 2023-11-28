今年營收朝120億邁進！華泰名品城鎖定南部展店 其中「這點」最關鍵

全台最大美式Outlet桃園華泰名品城，挺過疫情挑戰後，去年營業額來到103億（含稅）站上百億俱樂部，今年因東南亞國際旅客大增，來客業績不受出國潮影響，今年營收朝120億邁進，2024年以130億為目標。在業績年年攀高激勵下，華泰名品城數年前已有展店的想法、陸續看地，華泰名品城董事長梁曙凡今天再回應展店進度指出，華泰名品城展店地點鎖定南部，預計明年會有近一步關於地點的訊息。

Outlet存在的目的，就是清庫存。Outlet貨源除了品牌專門推出的Outlet生產線之外，很大一部分來自品牌出清庫存，有貨就有業績。梁曙凡指出，Outlet選址展店「位置」最重要，30、40公里附近不能有百貨，品牌並不樂見Outlet傷及正價商品，若距離百貨太近，就會影響招商。

談到今年業績持續攀高原因，梁曙凡指出，今年前往華泰名品城的國際旅客大增，像是新加坡成長3倍、馬來西亞翻倍，泰國、越南旅客皆有增加，新加坡、馬來西亞的客人在這喜歡買精品，因為比在當地買便宜，泰國消費者則愛買運動用品。今年客單也增加2成以上，不含餐飲的話，客單超過5千元，比起百貨客單都來得高。

除了擁有全台最多的精品Outlet，今年華泰名品城持續調整品牌，像是引進MLB、AIR SPACE、KANGOL等受年輕人、小資族歡迎的品牌，也有助吸引年輕客層。運動品牌在華泰名品城今年也有2成業績成長，像是PUMA已擴大店面，New Balance明年要翻倍擴大店面，NIKE、adidas也紛紛表達希望500坪以上的店型空間，由於運動品牌為高庫存產業，透過Outlet店型擴大，有貨、有業績，將是業績成長一大動能。此外，華泰名品城明年仍有2、3個精品再談，可望再增加精品陣容。