500趴2023／老台灣味咀嚼家的愛 精緻午茶療癒身心

將於12月1日一連三天登場的500趴，除了精彩演唱卡司，美食攤位更是活動亮點，除了名廚與米其林名店、人氣質感餐廳，還邀來許多地方知名小吃和精緻輕食。如每年皆大排長龍的「糯夫米糕」、500碗得主「小春園滷味」等，人氣甜點「MyCROissant by Guillaume吉可頌‧丹麥專賣店」、「ChubbyDoo」也都將來到2023年的500趴現場「翻轉日常 質感共創」！

小吃品牌化 回憶滋味不變

台南府城傳統小吃名店「糯夫米糕」是台灣在地小店品牌化與質感化的代表之一，今年他們再次來到500趴，將招牌「香菇肉燥米糕」帶至現場。香菇經過煸炸、入鍋滷，豬後腿肉絞成丁，使用瘦肉居多，有別於台南肉燥的肥油肉角口感，希望讓大家嘗到的不只食物，還有其中滿含的愛與記憶。

糯夫米糕把招牌「香菇肉燥米糕」帶至500趴現場。圖／糯夫米糕提供

而老台北人記憶中的滋味、大稻埕圓環邊的百年老店「小春園滷味」，2023年以慢滷老滋味獲選500碗，這次也來到500趴，將寶珠阿嬤厚工精研，六滷鍊出的滋味蔓延全場，讓每一口都是想念。

百年老店「小春園滷味」2023年以慢滷老滋味獲選500碗。圖／小春園滷味提供

源自東湖王家水餃的二代店「餃子樂」，同樣延續老店職人每日新鮮手包、國產新鮮豬肉、海鮮與特色食材入餡的傳統，但透過中西食材翻玩搭配，包出餃子風味新高點。本次500趴將帶來手工炸餃子與大家見面，簡單吃出不簡單的快樂。

「餃子樂」本次500趴將帶來手工炸餃子與大家見面。圖／餃子樂提供 「餃子樂」本次500趴將帶來手工炸餃子與大家見面。圖／餃子樂提供

中西融合 輕食玩出新風格

（可用）「Seafood & Meat波波海鮮市集」將在500趴現場提供三種口味龍蝦堡及限定新口味「萬惡波隆那肉醬龍蝦堡」。圖／Seafood & Meat波波海鮮市集提供

「Seafood & Meat波波海鮮市集」以批發進口海鮮貿易起家，引進多國當季海鮮食材。近年選用美國、加拿大活體空運野生龍蝦，推出全新龍蝦堡。本次500趴將提供招牌紐約風、香濃熱奶油和爽快檸檬沙沙三種口味龍蝦堡，以及新口味「萬惡波隆那肉醬龍蝦堡」。

500趴限定的「萬惡波隆那肉醬龍蝦堡」。圖／Seafood & Meat波波海鮮市集提供

往年來到500趴現場總吸引大批人潮的「MyCROissant by Guillaume吉可頌‧丹麥專賣店」，本次500趴特別製作台灣女婿中西融合的「涮嘴鴨賞可頌」，讓人期待。有「桃園浮誇系最美甜甜圈」之稱的「ChubbyDoo」則以精品甜點外觀和獨特內餡醬料聞名，將為500趴特製限量推出「聖誕草莓奶霜甜甜圈」、「和牛可樂餅甜甜圈」。

「ChubbyDoo」將為500趴帶來多款獨家甜甜圈。圖／ChubbyDoo提供 「ChubbyDoo」為500趴帶來限定和牛可樂餅甜甜圈。圖／ChubbyDoo提供

買足甜點，當然還得搭配高品質飲品。由CQI Q Grader咖啡品質鑑定師領軍的「MKCR山小孩咖啡」，此次將在500趴推出多款翻轉日常的創意飲品。另一創立於2017年的GinGin Coffee Co則以「全台北最小的精品外帶咖啡吧」為概念，以「療癒的健康食物」為主軸，結合亞洲與歐美多項經典菜，將在500趴現場推出熱紅酒、熱拿鐵、熱酒精巧克力、炸雞、薯條等招牌餐點。

「GinGin Coffee Company」將帶來多款店內招牌餐點。圖／GinGin Coffee Company提供 「MKCR山小孩咖啡」將在500趴推出多款翻轉日常的創意飲品。圖／MKCR山小孩咖啡提供

●更多資訊請上：「500趴 2023」官網、500輯 官方FB查詢

500趴2023 活動日期：2023/12/1（五）－12/3（日） 活動時間：周五17:00-22:00、周六11:00-21:00、周日11:00-18:00 活動地點：台北101水舞廣場 主辦單位｜500輯、臺北市政府商業處、台北金融大樓股份有限公司 共同協辦｜Uber Eats、Uber 合作夥伴｜統一超商、中國信託銀行 贊助單位｜Honda Taiwan、Chivas Regal 起瓦士蘇格蘭威士忌、Onitsuka Tiger鬼塚虎、Vespa

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康