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好市多「黑色購物週」最後2天 頂級牛肉、75吋大電視折扣超有感

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多於官方粉絲團公開黑色購物週第6天新增主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多於官方粉絲團公開黑色購物週第6天新增主打優惠商品。圖／台灣好市多提供

好市多「黑色購物週」即將進入最後2天，官方粉絲團「台灣好市多」提前公布了第6天新增的主打優惠商品，會員們最愛的牛肉再推出PRIME等級的無骨牛小排真空包，價格下殺程度也更高；大電視則是新推出TCL 75吋機種，另外還有黑鑽卡專屬的白蘭氏雞精優惠。明天起全台14家店鋪將提早到8點就開門，趁著週末會員們可以趕快把握時間進場採購。

第6天新增的主打優惠商品共有5款，黑鑽卡專屬的白蘭氏雙認證雞精現省336元，30瓶大包裝只要1099元就能入手，自用或是想要提前為農曆年準備好伴手禮都很適合。更多民眾喜愛的美國頂級無骨牛小排真空包，每公斤現省220元，折價幅度超高。TCL 75吋4K MINI LED QLED量子智能連網液晶顯示器，原價54795元，現折14800元，不到4萬就能輕鬆升級大電視。愛美、注重健康的會員，也別錯過歐姆龍藍牙體重體脂肪計現省500元、秀雅韓蔘潤乳霜組現省200元。

好市多「黑色購物週」期間每天都會持續新增更多優惠商品，讓會員們即使天天來也有不同好貨可以挖寶，賣場內每天推出的優惠商品會往上疊加、所有品項推出優惠後直到星期日都可以優惠價購買，銷售狀況視賣場庫存為主，賣完即止。平日沒空買的會員，可得把握活動最後2天，一次將所有優惠購物清單都買齊。

好市多黑色購物週第6天再公開5款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第6天再公開5款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第6天再公開5款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第6天再公開5款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第6天再公開5款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第6天再公開5款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第6天再公開5款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第6天再公開5款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第6天再公開5款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供
好市多黑色購物週第6天再公開5款主打優惠商品。圖／台灣好市多提供

好市多 雞精

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