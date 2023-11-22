精品推節日桌遊系列 天九牌、雙陸棋等你來加一

每到年末，除了去夜店狂歡，更多人開始選擇與朋友家人聚餐、團聚，因為餐桌除了美味與情感交流，也能透過遊戲讓熱絡情感倍增，例如：以編織皮革、Sardine包聞名的義大利品牌Bottega Veneta便發表一系列遊戲組合：包含撲克牌組、皮革編織雙陸棋以及木盒骨牌組，讓桌遊成為相聚時最時髦的靜態活動。

使用皮革編織工藝創造出包款表情的Bottega Veneta，在現任品牌創意總監Matthieu Blazy於2021年接手之後，持續為Bottega Veneta帶來創意、藝術與天馬行空的多重可能，近日並延攬亞洲女神舒淇成為品牌代言人，將討論熱度推向新高峰。

全新的桌遊組合中的骨牌收納於長方形的雅緻木盒內，看似簡單但變化多端，但骨牌也考驗了記憶力、邏輯與運氣，樂趣豐富多變。「雙陸棋」（Backgammon）則適合兩人對弈：最早歷史緣起於埃及，而Bottega Veneta的雙陸棋組除了選用紅、藍、黑色為底，收納的遊戲盒並運用上Intrecciato工藝，展現出皮革的光澤變化。

最值得玩味的則當數收納在皮革內的撲克牌卡，除了鬼牌註記以Bottega Veneta字樣，K、Q、J的人頭牌與A王牌都將各種皮革工具如鑽、鑿、剪刀加入圖案設計，同時牌卡背面的印刷也具有編織風格紋理。不管是撿紅點、階龍、吹牛、德州撲克，在牌卡的顯示、揭露、對弈之間，也讓笑聲和驚喜，無限開展。