快訊

雙黃領銜！民眾黨不分區名單出爐 韓國瑜前國政顧問跌出安全名單

GD毒品檢測結果三度陰性！警方被網罵爆 遭質疑「隱匿不公開」

要停火了？哈瑪斯領袖：將和以色列達成休戰協議 細節待宣布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

《柏青哥》金敏荷、NEWJEANS Haerin甜女孩風格這樣搭

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
韓星金敏荷與HAERIN現身仁川機場前往DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表。圖／DIOR提供
韓星金敏荷與HAERIN現身仁川機場前往DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表。圖／DIOR提供

DIOR今（11月21日）日於香港廣東道旗艦店舉辦2024早春度假系列大秀，日前，品牌大使、NEWJEANS成員Haerin與韓星金敏荷都在韓國仁川機場被捕捉到出發前往香港的身影。Haerin穿了一套經典的Dior 2024早春度假系列的條紋針織上衣，搭配黑色短裙與D-Strike長靴，展現青春甜美的風格，肩上的包款則是本季最新的粉嫩色Dior D-Joy包款，流露清新氣質。

李敏鎬一同演出Apple TV+《柏青哥》的新世代超人氣演員金敏荷，同樣選穿了Dior 2024早春度假系列服裝，以蝴蝶圖騰刺繡針織上衣，搭配寬版丹寧褲，肩上背的則是經典的Miss Dior黑色籐格紋包款，辨識度高又百搭，展現隨興時髦感。

LADY D-JOY粉色小款包，15萬元。圖／DIOR提供
LADY D-JOY粉色小款包，15萬元。圖／DIOR提供
DIOR WALK'N'DIOR休閒鞋，37,000元。圖／DIOR提供
DIOR WALK'N'DIOR休閒鞋，37,000元。圖／DIOR提供
MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／DIOR提供
MISS DIOR黑色籐格紋小羊皮提包，12萬5,000元。圖／DIOR提供
HAERIN現身仁川機場前往DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表。圖／DIOR提供
HAERIN現身仁川機場前往DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表。圖／DIOR提供
HAERIN現身仁川機場前往DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表。圖／DIOR提供
HAERIN現身仁川機場前往DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表。圖／DIOR提供
韓星金敏荷現身仁川機場前往DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表。圖／DIOR提供
韓星金敏荷現身仁川機場前往DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表。圖／DIOR提供
韓星金敏荷現身仁川機場前往DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表。圖／DIOR提供
韓星金敏荷現身仁川機場前往DIOR香港廣東道旗艦店2024度假系列發表。圖／DIOR提供
DIOR 蝴蝶刺繡針織上衣，96,000元。圖／DIOR提供
DIOR 蝴蝶刺繡針織上衣，96,000元。圖／DIOR提供
D-STRIKE黑色CD標誌飾珍珠小牛皮綁帶靴，65,000元。圖／DIOR提供
D-STRIKE黑色CD標誌飾珍珠小牛皮綁帶靴，65,000元。圖／DIOR提供

Dior 香港 李敏鎬

延伸閱讀

張凌赫遇白鹿改變極端個性 結婚收他祝賀「酸言酸語」

珍妮佛勞倫斯整個人變高級了！「精緻臉蛋超完美」驚豔眾人

團內「2大長腿代表」比美！張員瑛連身裙開岔直逼腿根　安俞真露香肩、逆天長腿穿黑絲襪完勝

Jisoo要演這角色！李敏鎬的徒弟，「海上戰神」女高中生　戲份超重全網評論怒炸：不要毀了神作

相關新聞

Onitsuka Tiger超閃「極光」美鞋來了！年末耶誕派對穿搭必備

就如同其名稱「AURORA」一樣，Onitsuka Tiger（鬼塚虎）全新特別限量版鞋，整體以閃耀極光銀色貫穿，呼應充滿歡樂氣氛的時節，為年末派對聚會帶來豐富穿搭靈感。

《街頭女戰士》、《了不起！舞社》看起來！10大中韓街舞節目 燃起你的熱舞魂

你看過楊丞琳表情出圈的「將軍舞」、紅遍全網的「New thing」？或是幾乎所有明星都做過的「SMOKE Challenge」嗎？

寶格麗慈善珠寶攜手國際球星 鼓勵兒童翻轉人生！

義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）自2009年起長期與救助兒童會（Save the Children）合作，推出Sa...

噶瑪蘭推出「單一桶型」新作 完美調和雪山山脈天然水

為讓威士忌愛好者能有更多機會感受噶瑪蘭威士忌的美好，噶瑪蘭桶藝協奏系列特別推出「單一桶型」系列新作，將廣受好評的VINH...

世界盃王者梅西的阿根廷球衣將拍賣 有穿下場的喔！

2022年的世界盃無疑是球王梅西（Lionel Messi）職業生涯中最重要的一次比賽。如今，國際拍賣行蘇富比（Soth...

只送不賣超精品！海洋拉娜攜手台灣高訂品牌、星宇航空

最奢華的高訂臻藏化妝箱，只送不賣！海洋拉娜從1999年進軍台灣後，今年在台25周年，特別端出「25週年高訂臻藏化妝箱」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。