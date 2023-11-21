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《柏青哥》金敏荷、NEWJEANS Haerin甜女孩風格這樣搭
DIOR今（11月21日）日於香港廣東道旗艦店舉辦2024早春度假系列大秀，日前，品牌大使、NEWJEANS成員Haerin與韓星金敏荷都在韓國仁川機場被捕捉到出發前往香港的身影。Haerin穿了一套經典的Dior 2024早春度假系列的條紋針織上衣，搭配黑色短裙與D-Strike長靴，展現青春甜美的風格，肩上的包款則是本季最新的粉嫩色Dior D-Joy包款，流露清新氣質。
與李敏鎬一同演出Apple TV+《柏青哥》的新世代超人氣演員金敏荷，同樣選穿了Dior 2024早春度假系列服裝，以蝴蝶圖騰刺繡針織上衣，搭配寬版丹寧褲，肩上背的則是經典的Miss Dior黑色籐格紋包款，辨識度高又百搭，展現隨興時髦感。
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