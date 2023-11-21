跟著謝盈萱、陳慧琳學穿搭 派對高跟鞋這樣選就對了！
派對上無可或缺的單品是什麼？除了手機、一顆隨身小包，腳上的高跟鞋更是無形的派對最閃亮點。近日便有Aquazzura、Christian Louboutin、GUCCI與Roger Vivier紛紛推出亮眼單品，要讓女士無論坐下、行走、舞池間，透過高跟鞋展現美姿美儀、更散發閃耀、修長與歡快的四射魅力。
以義大利文中藍色之水為名的Aquazzura、先前9月才於台北開設全台首間專賣店，並有Dizzy Dizzo蔡詩芸火辣相挺站台，在國外包含凱特王妃、安海瑟薇、碧昂絲都曾穿戴使用。品牌擁有簡約造型的「Yes Darling」靈感來自1950年代，並以Disco球的切面當成鞋跟的金屬球型裝飾，宛如要將舞場當成穿戴者的主場，展現女王氣勢；「Love King」則使用了柔軟緞面布料與黑色，尤其腳踝與前緣使用了閃耀的心型鏈條，令人目不轉睛；最閃耀的一雙則非「Moon Walk」莫屬：鞋履透過腳踝處隨意灑落的層疊水晶腳鍊，加上近乎裸足的視覺效果，從最貼近地面的所在，展現閃耀的最強氣場。
「紅底鞋之王」的Christian Louboutin則有一雙Cassandrissima Alta水晶裝飾銀色小牛皮綁帶高跟涼鞋，為人氣女星侯佩岑率性示範：侯佩岑以修身的黑色西裝、長褲搭配上魚口的高跟涼鞋，當涼鞋藏入褲管時將小秀魚口中透出的腳趾、但坐下時還將展現水晶裝飾的銀色小牛綁帶，帶來反差的性感氛圍，同款的不同顏色則也曾為「三金天后」謝盈萱所選用造型。
而如果想選擇白、銀、紅、黑以外的色彩造型搭配，則不妨試試Roger Vivier的Flower Strass Buckle Pumps高跟鞋，鞋面選用了散發明亮好運連想的亮黃色搭配如花環般的水鑽鞋面扣飾，讓人眼睛為之一亮、過目難忘；另外古馳（GUCCI）則有一雙拼色尖頭低跟鞋，低跟好行動，黑白雙色復古並搭配鞋面金色裝飾，如果派對或晚宴設定為復古主題，選這雙、準沒錯，更將懷舊、老派、優雅，三合為一。
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