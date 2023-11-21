跟著謝盈萱、陳慧琳學穿搭 派對高跟鞋這樣選就對了！

派對上無可或缺的單品是什麼？除了手機、一顆隨身小包，腳上的高跟鞋更是無形的派對最閃亮點。近日便有Aquazzura、Christian Louboutin、GUCCI與Roger Vivier紛紛推出亮眼單品，要讓女士無論坐下、行走、舞池間，透過高跟鞋展現美姿美儀、更散發閃耀、修長與歡快的四射魅力。

以義大利文中藍色之水為名的Aquazzura、先前9月才於台北開設全台首間專賣店，並有Dizzy Dizzo蔡詩芸火辣相挺站台，在國外包含凱特王妃、安海瑟薇、碧昂絲都曾穿戴使用。品牌擁有簡約造型的「Yes Darling」靈感來自1950年代，並以Disco球的切面當成鞋跟的金屬球型裝飾，宛如要將舞場當成穿戴者的主場，展現女王氣勢；「Love King」則使用了柔軟緞面布料與黑色，尤其腳踝與前緣使用了閃耀的心型鏈條，令人目不轉睛；最閃耀的一雙則非「Moon Walk」莫屬：鞋履透過腳踝處隨意灑落的層疊水晶腳鍊，加上近乎裸足的視覺效果，從最貼近地面的所在，展現閃耀的最強氣場。

「紅底鞋之王」的Christian Louboutin則有一雙Cassandrissima Alta水晶裝飾銀色小牛皮綁帶高跟涼鞋，為人氣女星侯佩岑率性示範：侯佩岑以修身的黑色西裝、長褲搭配上魚口的高跟涼鞋，當涼鞋藏入褲管時將小秀魚口中透出的腳趾、但坐下時還將展現水晶裝飾的銀色小牛綁帶，帶來反差的性感氛圍，同款的不同顏色則也曾為「三金天后」謝盈萱所選用造型。