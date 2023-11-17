影／「浮游體」比真水母美 仿生作品活靈活現民眾驚呼

「它好美還會變色」、「是水母嗎」，來自日本的奧田英明從原來的科學家轉變成藝術家，他利用樹脂研發「人造肌肉」材質所創作出來的「浮游體」，曾經被認為是失敗且沒有用途的東西，如今成為一件件仿生藝術作品，如同水母等海洋生物，活靈活現悠游，今天起在海科館展出，民眾驚豔。

國立海洋科技博物館多年前跨國進行邀約來台的仿生特展，在歷經4年及全球疫情變數後，這項「浮游體」仿生作品，以「What’s This？」特展才得以來台，展期至明年8月25日。

走進特展空間，吸引民眾目光，頻驚呼「好美喔」、「那是真的嗎」、「它好養嗎」、「還會變色喔」、「到底是什麼東西啊」，這些在水中載浮載沉、悠然漂浮的東西，有人猜它是水母，有人猜它是金魚，更有人猜它是海草，其實是樹脂材質的「浮游體」。

奧田英明說，「浮游體」是一種樹脂材料，曾經被認為是失敗且沒有用途的東西，甚至遭丟棄，他原為這個材料開發的科學家，曾因實驗的失敗而十分地沮喪，但後來有了不同的「對話」後，就變成一件件的藝術創作了。

奧田英明從原來的科學家轉變成藝術家，創作成各種海洋仿生作品，都活靈活現。海科館長陳素芬說，看到奧田英明先生的「浮游體」作品後，感到非常驚豔，創意無限，共有25項作品，包含5個海洋生物的展示內容。

策展人海科館研究典藏組主任施彤煒表示，這次特展內容包含很多科學知識與藝術內涵的元素，展示廳內幾乎沒有任何說明與標示，要讓民眾自己想像，期待透過「對話」，產生更多的無限可能。