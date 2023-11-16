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完全沈浸在沐浴時光中 CELINE全新CÉLESTE古龍水系列

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE HAUTE PARFUMERIE CÉLESTE古龍水系列，（由左至右）CÉLESTE古龍水、CÉLESTE身體和頭髮香薰精油、CÉLESTE香氛沐浴乳。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE CÉLESTE古龍水系列，（由左至右）CÉLESTE古龍水、CÉLESTE身體和頭髮香薰精油、CÉLESTE香氛沐浴乳。圖／CELINE提供

CELINE繼首次於2023年6月推出的「沐浴與身體護理系列」香氛皂後，在創意總監HEDI SLIMANE的掌理之下，推出全新CÉLESTE古龍水系列，共包括CÉLESTE古龍水，以及CÉLESTE系列身體和頭髮香薰精油、香氛沐浴乳、古龍香氛皂等三款產品，均適合日常使用。

「我創作CÉLESTE古龍水及其系列產品，是為了製造私密舒心的沐浴儀式，熟悉的過程每每讓我沉浸在溫暖舒緩的童年氛圍。將沐浴乳注入水中， 讓自己完全沉浸在橙花的順滑、細膩和甜香氛圍中。沐浴後塗抹CÉLESTE古龍水，以柔和優雅的香氣輕輕籠罩肌膚和衣物。」HEDI SLIMANE的氣味日誌中如此記載。

沐浴、身體護理和香氛歷來被視為完整的護理體驗， 以香氣充盈的熱水或冷水注入美容和身體護理的重要儀式。CÉLESTE古龍水系列在經典柑橘古龍水的柑橘與花香基調上，以高級訂製精神悉心調配，綴以甜檸檬精華突出橘調香氣，並增添白芷氣息，麝葵油與鳶尾花油以其優雅及粉質的特性加強香水的尾調。可於沐浴後充分塗抹全身，亦可作為噴霧使用，提供與CELINE高訂香水相似的經典香氛體驗。

可以用於肌膚或頭髮，亦適用於按摩的CÉLESTE精油，質地輕盈清爽，在滋潤和軟化肌膚的同時，留下CÉLESTE古龍水清新且如粉質般細膩的香氣。配方包含橄欖角鯊烯、荷荷芭油、葵花油等三種天然成分，其富含OMEGA 9及抗氧化的維他命E， 發揮滋潤、舒緩及保濕效果。

而在沐浴的時候，於熱水中加入CÉLESTE香氛沐浴乳，就能沈浸在輕柔芬芳的泡沫中，享受療癒香氛體驗。CÉLESTE沐浴乳採用納米乳化技術製作，形成細緻的乳液質感，配方以精選天然原料為主，在沐浴時軟化肌膚，散發香氣。 可以溫和地清潔及滋潤皮膚的CÉLESTE古龍香氛皂，不僅是沐浴與個人護理的必需品，也也可乾燥置於抽屜或衣櫥內，為織物增添柔和的氣韻。CÉLESTE古龍香氛皂含有豐富的甜杏仁油和植物甘油，主要成分均為天然提取物。

CÉLESTE古龍水系列全系列包裝採用創新的瓶身設計，延續CELINE高訂香水系列精髓，包括香水瓶極具張力的線條與精細切角，多面設計黑色漆面瓶蓋頂部壓有CELINE的經典TRIOMPHE標誌。包裝設計同樣汲取CELINE高訂香水系列的經典元素。 粒紋質感紙張綴以17世紀風格的壓花設計，上方壓以TRIOMPHE標誌圖案。

CELINE HAUTE PARFUMERIE CÉLESTE香氛沐浴乳，6,400元。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE CÉLESTE香氛沐浴乳，6,400元。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE CÉLESTE古龍香氛皂套裝，3,600元。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE CÉLESTE古龍香氛皂套裝，3,600元。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE CÉLESTE古龍水，10,500元。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE CÉLESTE古龍水，10,500元。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE CÉLESTE身體和頭髮香薰精油，6,400元。圖／CELINE提供
CELINE HAUTE PARFUMERIE CÉLESTE身體和頭髮香薰精油，6,400元。圖／CELINE提供

沐浴 CELINE

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