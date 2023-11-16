完全沈浸在沐浴時光中 CELINE全新CÉLESTE古龍水系列

CELINE繼首次於2023年6月推出的「沐浴與身體護理系列」香氛皂後，在創意總監HEDI SLIMANE的掌理之下，推出全新CÉLESTE古龍水系列，共包括CÉLESTE古龍水，以及CÉLESTE系列身體和頭髮香薰精油、香氛沐浴乳、古龍香氛皂等三款產品，均適合日常使用。

「我創作CÉLESTE古龍水及其系列產品，是為了製造私密舒心的沐浴儀式，熟悉的過程每每讓我沉浸在溫暖舒緩的童年氛圍。將沐浴乳注入水中， 讓自己完全沉浸在橙花的順滑、細膩和甜香氛圍中。沐浴後塗抹CÉLESTE古龍水，以柔和優雅的香氣輕輕籠罩肌膚和衣物。」HEDI SLIMANE的氣味日誌中如此記載。

沐浴、身體護理和香氛歷來被視為完整的護理體驗， 以香氣充盈的熱水或冷水注入美容和身體護理的重要儀式。CÉLESTE古龍水系列在經典柑橘古龍水的柑橘與花香基調上，以高級訂製精神悉心調配，綴以甜檸檬精華突出橘調香氣，並增添白芷氣息，麝葵油與鳶尾花油以其優雅及粉質的特性加強香水的尾調。可於沐浴後充分塗抹全身，亦可作為噴霧使用，提供與CELINE高訂香水相似的經典香氛體驗。

可以用於肌膚或頭髮，亦適用於按摩的CÉLESTE精油，質地輕盈清爽，在滋潤和軟化肌膚的同時，留下CÉLESTE古龍水清新且如粉質般細膩的香氣。配方包含橄欖角鯊烯、荷荷芭油、葵花油等三種天然成分，其富含OMEGA 9及抗氧化的維他命E， 發揮滋潤、舒緩及保濕效果。

而在沐浴的時候，於熱水中加入CÉLESTE香氛沐浴乳，就能沈浸在輕柔芬芳的泡沫中，享受療癒香氛體驗。CÉLESTE沐浴乳採用納米乳化技術製作，形成細緻的乳液質感，配方以精選天然原料為主，在沐浴時軟化肌膚，散發香氣。 可以溫和地清潔及滋潤皮膚的CÉLESTE古龍香氛皂，不僅是沐浴與個人護理的必需品，也也可乾燥置於抽屜或衣櫥內，為織物增添柔和的氣韻。CÉLESTE古龍香氛皂含有豐富的甜杏仁油和植物甘油，主要成分均為天然提取物。