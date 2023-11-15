年底跑趴金銀寶石閃亮上身！FERRAGAMO銀色禮讚
FERRAGAMO推出全新2023 HOLIDAY系列，為歲末佳節呈獻一系列洋溢歡欣氣息的時尚單品，以璀璨的銀色和閃亮的金色金屬光澤，搭配華麗的寶石裝飾，將品牌的經典符碼融入當代風格，是節慶派對穿搭、贈送好禮的絕佳首選。
品牌最擅長的鞋履，經典作品如Vara和Varina蝴蝶結芭蕾舞鞋系列以嶄新的樣貌回歸，以銀色壓紋皮革及裝飾水晶；以正統的芭蕾舞鞋為啟發的新款芭蕾平底鞋擁有方形鞋頭、細長的繫帶裝飾，並搭配了全新樣貌的Vara蝴蝶結或更大比例的蝴蝶結變奏；Elina鞋履系列同樣以銀色皮革製作，搭配Gancini造型鞋跟，推出涼鞋和穆勒鞋兩種款式。
2023秋冬系列識別度極高的F型鞋搭配尖頭設計，在HOLIDAY系列也換上銀色新裝，打造出時尚穿搭亮點。新款Wave高跟鞋令人聯想起耶誕樹上的華麗裝飾，皮革蝴蝶結頂部綴有寶石裝飾，為歲末派對造型增添經典的優雅姿態。
女士包款作品焦點首推HOLIDAY系列限定的金、銀色系迷你及超迷你Wanda鍊包；秋冬主打包款Shoulder Archive及New Frame半月包也換上銀色小牛皮，打造出饒富1950年代優雅風格的款式選擇；經典的Top Handle手提包也則鑲嵌閃亮水晶，可與多款鞋履相互搭配，為歡樂假期增添璀璨光采。
男士系列則延續品牌卓越的義式工藝與皮革質感，不論是經典黑色漆皮正式鞋，或是金屬尖頭裝飾的風格皮鞋，都是晚宴活動的絕佳選擇。鍾愛經典細節的人不妨選擇側邊綴有Gancini扣環的樂福鞋，完成絕對風雅的義式造型。深受喜愛的Nima的運動鞋，以鞋底的三個Gancini造型管狀結構成為獨一無二的亮眼識別，這次在HOLIDAY系列中也推出銀色彈性編織款式，風格創新獨具。多款男士皮件也換上閃亮的銀色，幾何外型側背包結合磨砂與亮面兩種不同觸感的小牛皮，打造強烈對比美學。
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