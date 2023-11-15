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年底跑趴金銀寶石閃亮上身！FERRAGAMO銀色禮讚

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FERRAGAMO 2023 HOLIDAY系列銀色禮讚。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023 HOLIDAY系列銀色禮讚。圖／FERRAGAMO提供

FERRAGAMO推出全新2023 HOLIDAY系列，為歲末佳節呈獻一系列洋溢歡欣氣息的時尚單品，以璀璨的銀色和閃亮的金色金屬光澤，搭配華麗的寶石裝飾，將品牌的經典符碼融入當代風格，是節慶派對穿搭、贈送好禮的絕佳首選。

品牌最擅長的鞋履，經典作品如Vara和Varina蝴蝶結芭蕾舞鞋系列以嶄新的樣貌回歸，以銀色壓紋皮革及裝飾水晶；以正統的芭蕾舞鞋為啟發的新款芭蕾平底鞋擁有方形鞋頭、細長的繫帶裝飾，並搭配了全新樣貌的Vara蝴蝶結或更大比例的蝴蝶結變奏；Elina鞋履系列同樣以銀色皮革製作，搭配Gancini造型鞋跟，推出涼鞋和穆勒鞋兩種款式。

2023秋冬系列識別度極高的F型鞋搭配尖頭設計，在HOLIDAY系列也換上銀色新裝，打造出時尚穿搭亮點。新款Wave高跟鞋令人聯想起耶誕樹上的華麗裝飾，皮革蝴蝶結頂部綴有寶石裝飾，為歲末派對造型增添經典的優雅姿態。

女士包款作品焦點首推HOLIDAY系列限定的金、銀色系迷你及超迷你Wanda鍊包；秋冬主打包款Shoulder Archive及New Frame半月包也換上銀色小牛皮，打造出饒富1950年代優雅風格的款式選擇；經典的Top Handle手提包也則鑲嵌閃亮水晶，可與多款鞋履相互搭配，為歡樂假期增添璀璨光采。

男士系列則延續品牌卓越的義式工藝與皮革質感，不論是經典黑色漆皮正式鞋，或是金屬尖頭裝飾的風格皮鞋，都是晚宴活動的絕佳選擇。鍾愛經典細節的人不妨選擇側邊綴有Gancini扣環的樂福鞋，完成絕對風雅的義式造型。深受喜愛的Nima的運動鞋，以鞋底的三個Gancini造型管狀結構成為獨一無二的亮眼識別，這次在HOLIDAY系列中也推出銀色彈性編織款式，風格創新獨具。多款男士皮件也換上閃亮的銀色，幾何外型側背包結合磨砂與亮面兩種不同觸感的小牛皮，打造強烈對比美學。

銀色F型鞋跟穆勒鞋，價格店洽。圖／FERRAGAMO提供
銀色F型鞋跟穆勒鞋，價格店洽。圖／FERRAGAMO提供
金色鏡面WANDA手提包，價格店洽。圖／FERRAGAMO提供
金色鏡面WANDA手提包，價格店洽。圖／FERRAGAMO提供
銀色幾何男士小包，30,900元。圖／FERRAGAMO提供
銀色幾何男士小包，30,900元。圖／FERRAGAMO提供
Wave系列銀色寶石蝴蝶高跟鞋，40,500元。圖／FERRAGAMO提供
Wave系列銀色寶石蝴蝶高跟鞋，40,500元。圖／FERRAGAMO提供
銀色NIMA男士運動鞋，40,900元。圖／FERRAGAMO提供
銀色NIMA男士運動鞋，40,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023 HOLIDAY系列銀色禮讚。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023 HOLIDAY系列銀色禮讚。圖／FERRAGAMO提供
銀色信用卡卡夾，14,900元。圖／FERRAGAMO提供
銀色信用卡卡夾，14,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023 HOLIDAY系列銀色禮讚。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023 HOLIDAY系列銀色禮讚。圖／FERRAGAMO提供
芭蕾舞平底鞋，27,900元。圖／FERRAGAMO提供
芭蕾舞平底鞋，27,900元。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023 HOLIDAY系列銀色禮讚。圖／FERRAGAMO提供
FERRAGAMO 2023 HOLIDAY系列銀色禮讚。圖／FERRAGAMO提供
VARA銀色壓紋牛皮低跟鞋，32,500元。圖／FERRAGAMO提供
VARA銀色壓紋牛皮低跟鞋，32,500元。圖／FERRAGAMO提供
銀色水鑽迷你TOP HANDLE包，15萬9,000元。圖／FERRAGAMO提供
銀色水鑽迷你TOP HANDLE包，15萬9,000元。圖／FERRAGAMO提供
銀色鏡面迷你WANDA手提包，64,900元。圖／FERRAGAMO提供
銀色鏡面迷你WANDA手提包，64,900元。圖／FERRAGAMO提供
金色鞋頭裝飾皮鞋，42,900元。圖／FERRAGAMO提供
金色鞋頭裝飾皮鞋，42,900元。圖／FERRAGAMO提供

品牌 高跟鞋

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