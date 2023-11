有現貨還降價！現在入手iPhone 15系列這機型超划算

蘋果年度新機iPhone 15系列上市至今超過1個月,全系列各款機型幾乎都已經現貨充足,想買就買不需要等待,但不少機型價格卻開始出現波動,有些甚至價格下降超過10%。根據手機資訊網站《SOGI手機王》統計2023年10月全台實體通訊行所刊登的iPhone價格,iPhone 15 Plus 512GB在1個月內下降了10.1%,降幅最大,其次則是iPhone 15 Pro Max 256GB,單月降幅為8.5%,通訊行報價最低只要42550元就能入手。

《SOGI手機王》網站總編輯張利安表示,隨著iPhone 15系列上市超過1個月,多數機型現在不再缺貨,且價格出現明顯的下滑,這種現象與新機上市初期通訊行刊登的報價高於建議售價有關,不過隨著供貨穩定,意味著消費者現在可以在通訊行買到比蘋果官網售價更低的iPhone 15系列。