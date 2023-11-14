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有現貨還降價！現在入手iPhone 15系列這機型超划算
蘋果年度新機iPhone 15系列上市至今超過1個月，全系列各款機型幾乎都已經現貨充足，想買就買不需要等待，但不少機型價格卻開始出現波動，有些甚至價格下降超過10%。根據手機資訊網站《SOGI手機王》統計2023年10月全台實體通訊行所刊登的iPhone價格，iPhone 15 Plus 512GB在1個月內下降了10.1%，降幅最大，其次則是iPhone 15 Pro Max 256GB，單月降幅為8.5%，通訊行報價最低只要42550元就能入手。
《SOGI手機王》網站總編輯張利安表示，隨著iPhone 15系列上市超過1個月，多數機型現在不再缺貨，且價格出現明顯的下滑，這種現象與新機上市初期通訊行刊登的報價高於建議售價有關，不過隨著供貨穩定，意味著消費者現在可以在通訊行買到比蘋果官網售價更低的iPhone 15系列。
除了iPhone 15 Plus 512GB、iPhone 15 Pro Max 256GB，iPhone降價排行TOP 10榜上還有iPhone 15 Pro Max 1TB、iPhone 15 Plus 256GB、iPhone 15 512GB、iPhone 15 Pro Max 512GB、iPhone 13 128GB、iPhone 15 Plus 128GB、iPhone 12 mini 64GB、iPhone 15 256GB，單月價格下降幅度介於5.2～10.1%之間。有趣的是，iPhone 13 128GB和iPhone 12 mini 64GB這2款不屬於最新機型的機種也出現在降價排行榜上，顯然正處於產品出清階段，至於iPhone 14系列價格則是相對穩定。
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