百萬得主是你嗎？全聯25超級周年慶首週頭獎開在大潤發頭份店

全聯福利中心25周年週週抽百萬的超狂會員抽獎活動，大手筆祭出超有感4000萬獎金，首週活動於11月11日晚間抽出第一位百萬得主，中獎者為大潤發頭份店張姓消費者，幸運將第一個百萬現金抱回家！全聯行銷部協理劉鴻徵表示：「今年周年慶史上最長77天，1月18日前週週抽百萬現金頭獎，連續11週從頭抽到尾，這週槓龜的消費者也不要氣餒，接下來還有10週，共24個100萬等著大家，早買早抽獎，買越多抽越多，中獎機率就越高！」

全聯25超級周年慶首場百萬抽獎活動特別選在66家創始門市之一的彰化員林店舉辦造勢晚會，邀請當家吉祥物福利熊和水果探險隊互動表演，吸引近千位鄉親現場同歡，同時見證「購物車就是你的運鈔車」首位百萬現金抽獎過程。而本次活動最受矚目的除了百萬現金頭獎外，也一併抽出7個現金10萬元、14個儲值金1萬元和200個儲值金1000元的獎項，活動首週總計共抽出222個獎項，總計送出204萬獎金，線上直播也吸引超過30萬人同時在線觀看。

而為了感謝在地消費者長期支持，晚會現場除了有新品體驗活動互動送好禮之外，還特別加碼於員林指定6間門市推出快閃3天加碼抽活動，消費滿500元即可獲得抽獎券，現場抽出8項大獎共25個名額，包含手提行李箱、刀具組、人氣精補品禮盒等好禮，最大獎更送上50吋4K大電視，現場鄉親超熱情，互動熱烈到晚間9點才依依不捨散場。

全聯25超級周年慶自自11月3日開跑，短短一週內第一次抽獎累計至11月9日前，可抽獎消費筆數極高達686480筆，全聯實體門市為最大宗佔602828筆，其中北部（含東部）消費最多達282565筆，其次為南部（含澎湖）173966筆、中部（含金門）146297筆。其次為大潤發66227筆，小時達、隔日達2大線上平台則累計17425筆。而在11月3日至11月9日所有消費紀錄中，有超狂會員單日即消費299646元，創下首週最高消費紀錄，這筆消費也讓他共計獲得298筆抽獎資格，大大增加獲獎機會。

除了福利卡友於全聯實體門市、小時達或隔日達單筆消費每滿1000元、大潤發會員單筆消費每滿2000元，可享抽獎機會外，如果想要同時放大回饋與抽獎機會，更推薦購買全聯首度限量推出的樂透卡，每套2000元，買卡消費最高享8%回饋外，最多還能累積4次抽獎機會。電子樂透卡上線首週即賣出超過2億元，完成消費之筆數為102994筆，實際可抽獎筆數翻倍成205988筆，紙本實體禮卡則預計11月24日起於實體門市開賣，滿足不同消費習慣的會員。