7-ELEVEN首期「會員載具抽獎活動」即將開獎！預計送出400萬點數

萬眾期待的發票小確幸來了！7-ELEVEN首創「OPEN POINT會員載具雲端發票抽獎活動」，即將於11月14日於7-ELEVEN「i直播」即時抽出10名各贈送10萬點OPEN POINT點數；此外，為鼓勵消費者加入使用OPEN POINT會員載具存電子發票的行列，自11月15日至12月31日加碼推出OPEN POINT會員載具新用戶贈10點OPEN POINT點數活動，限量10萬戶、額滿為止。

還不是OPEN POINT會員載具用戶、來不及參加11月14日的「OPEN POINT會員載具雲端發票抽獎活動」的消費者，7-ELEVEN自11月15日至12月31日加碼推出OPEN POINT會員載具新開戶贈10點OPEN POINT點數活動（限量10萬戶、額滿為止），開啟OPEN POINT會員載具使用權後，即可跨11大通路消費直接存電子發票入OPEN POINT會員載具，參加下一期2024年1月的「OPEN POINT會員載具雲端發票抽獎活動」，同樣有機會一人獨得10萬點OPEN POINT點數。

7-ELEVEN「OPEN POINT會員載具雲端發票抽獎活動」，將於11月14日當天開獎，以2023年9-10月期間消費存入OPEN POINT會員載具的雲端發票為抽獎券，將抽出10名會員各贈送10萬點OPEN POINT點數、3萬名會員各贈送100點OPEN POINT點數。符合活動資格並抽中大獎的會員將可獲得10萬點OPEN POINT點數，會由專人與會員進行聯繫；抽中100點OPEN POINT點數的會員請留意OPEN POINT APP個人訊息推播中心，點數將陸續自動存入會員點數帳戶，獲得點數可於半年之內跨20大通路當現金花，就近到6,800家7-ELEVEN繳納水電費、電信費等超過20種代收帳單，更持續擴大點數跨海內外、跨產業、跨平台結盟合作夥伴，讓點數好集、好用。

OPEN POINT會員載具可存電子發票通路包括7-ELEVEN（含OPEN POINT APP行動隨時取、i預購、i划算、ibon售票網、賣貨便、iOPEN Mall）、康是美、統一時代百貨、統一夢時代百貨、博客來、統一精工、星巴克、21 世紀烤雞、聖娜多堡、酷聖石、Mister Donut。