到底該不該買電動機車？網議這6大油、電機車差異購買前必看！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「電動機車vs燃油機車」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的「電動機車vs燃油機車」話題焦點。

近年環保意識抬頭，各家機車大廠紛紛推出「電動機車」讓消費者選擇，不過現今市面上仍有許多「燃油機車」的選擇，讓許多民眾在其中搖擺不定，不知該如何抉擇，因此我們就針對「電動機車vs燃油機車」相關話題進行觀測，一起看看兩者的差別！

「電池」費用較「油資」高令民眾不敢下手 電動車安靜無震提供騎乘新體驗 ▲ 機車該選電動還是燃油 兩派網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「電動機車vs燃油機車」相關話題的討論，發現在價格預算上，電動車的「電池、月租」等費用較油車的「油資」高，成為許多人考慮的重點之一。

就有人在討論區提到電動機車價格相關話題，引來網友回覆說道「月租費換成騎油車可以騎超久」、「後續維修+電池費用都高」、「月租太貴了」等，認為與油錢相比，同樣的價格若騎燃油機車，能夠騎乘的公里數會比電動機車來得多，認為不值得將鈔票花在月租費、電池上。

然而，選擇購買電動機車的民眾中，也有不少人看中其「環保」的特性，認為每個月多花一些錢，能夠幫助節能減碳、減緩地球破壞，就值得購買電動機車。

而在「引擎」方面，由於電動機車不像一般油車使用「引擎」，而是利用「馬達」，以電力驅動車輛，因此不會有燃油機車「引擎聲響大、震動」等問題，僅有騎乘時會發出的微微馬達聲響，便有網友提到「我是油車換電車，覺得很好騎，不會震動又安靜」，認為從燃油機車轉換為電動機車之後，在騎乘體驗上更加滿意、舒服。

不過，論壇上也有人擔心電動機車「太安靜反而會造成危險，引起社群議論。建議民眾可根據自身喜愛的騎乘體驗挑選機車種類。

此外，「續航力」也是許多人在購買機車時的考量要點。其中有不少人擔心電動機車的續航力與一般燃油機車相比稍嫌不足，認為若有長途騎乘的需求的話，燃油機車可以隨時加油，或許較為合適。

機車市場的產品五花八門，除了持續推出新款的燃油機車之外，電動車也持續推陳出新、改良，希望讓消費者找到符合自己需求的機車。建議民眾購車前可以先釐清自身對於機車的需求，並根據日常使用習慣、外型、價格等方面進行考量，購買最適合自己的代步工具！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「電動機車vs燃油機車」相關討論則數。觀測期間：2023/07/31~2023/10/30，共3個月觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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