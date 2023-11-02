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絲巾與香氛的絕美邂逅！愛馬仕5款歡慶禮盒渲染歡樂感
當絲巾與香氛來場完美的邂逅，讓愛馬仕歡慶禮盒為節日，增添高貴的美好氣質。由Virginie Jamin設計的Fantaisie d‘étriers方巾圖案，成為節慶禮盒的包裝，圖騰上包含特別繪製的馬術用具，以及繫帶、繩辮，搭配上柑橘橙、樹葉綠和午夜藍等明亮色調，以及奶油色和銀色，渲染出專屬於愛馬仕的節日風采。
禮盒以可回收的再生材質打造，共推出5款明星香氛的禮盒。橘綠之泉古龍水歡慶禮盒中，含有橘綠之泉古龍水100ml與精巧版7.5ml，再搭配香皂；H24淡香精歡慶禮盒中，有著經典的H24淡香精100ml，以及H24活力保濕臉部護理20ml，為臉部與身體打造完美體驗。
經典的希瑟花園淡香水歡慶禮盒，搭配希瑟淡香水100ml、精巧版7.5ml，以及身體沐浴露40ml，適合旅遊時搭配使用；大地泠洌之水歡慶禮盒中，含有大地泠洌之水淡香精100ml、精巧版12.5ml，以及身體沐浴露80ml；而Tutti Twilly淡香精歡慶禮盒，含有淡香精85ml、精巧版7.5ml以及身體保濕潤膚乳80ml，完整了香氛儀式感。
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