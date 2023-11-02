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絲巾與香氛的絕美邂逅！愛馬仕5款歡慶禮盒渲染歡樂感

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
Fêtes en Hermès 2023 愛馬仕歡慶禮盒／Tutti Twilly淡香精／6,300元。圖／愛馬仕提供
Fêtes en Hermès 2023 愛馬仕歡慶禮盒／Tutti Twilly淡香精／6,300元。圖／愛馬仕提供

當絲巾與香氛來場完美的邂逅，讓愛馬仕歡慶禮盒為節日，增添高貴的美好氣質。由Virginie Jamin設計的Fantaisie d‘étriers方巾圖案，成為節慶禮盒的包裝，圖騰上包含特別繪製的馬術用具，以及繫帶、繩辮，搭配上柑橘橙、樹葉綠和午夜藍等明亮色調，以及奶油色和銀色，渲染出專屬於愛馬仕的節日風采。

禮盒以可回收的再生材質打造，共推出5款明星香氛的禮盒。橘綠之泉古龍水歡慶禮盒中，含有橘綠之泉古龍水100ml與精巧版7.5ml，再搭配香皂；H24淡香精歡慶禮盒中，有著經典的H24淡香精100ml，以及H24活力保濕臉部護理20ml，為臉部與身體打造完美體驗。

經典的希瑟花園淡香水歡慶禮盒，搭配希瑟淡香水100ml、精巧版7.5ml，以及身體沐浴露40ml，適合旅遊時搭配使用；大地泠洌之水歡慶禮盒中，含有大地泠洌之水淡香精100ml、精巧版12.5ml，以及身體沐浴露80ml；而Tutti Twilly淡香精歡慶禮盒，含有淡香精85ml、精巧版7.5ml以及身體保濕潤膚乳80ml，完整了香氛儀式感。

Fêtes en Hermès 2023 愛馬仕歡慶禮盒／橘綠之泉古龍水／4,950元。圖／愛馬仕提供
Fêtes en Hermès 2023 愛馬仕歡慶禮盒／橘綠之泉古龍水／4,950元。圖／愛馬仕提供
Fêtes en Hermès 2023 愛馬仕歡慶禮盒共有5款。圖／愛馬仕提供
Fêtes en Hermès 2023 愛馬仕歡慶禮盒共有5款。圖／愛馬仕提供
Fêtes en Hermès 2023 愛馬仕歡慶禮盒／大地泠洌之水淡香精／5,300元。圖／愛馬仕提供
Fêtes en Hermès 2023 愛馬仕歡慶禮盒／大地泠洌之水淡香精／5,300元。圖／愛馬仕提供
Fêtes en Hermès 2023 愛馬仕歡慶禮盒／H24淡香精／4,950元。圖／愛馬仕提供
Fêtes en Hermès 2023 愛馬仕歡慶禮盒／H24淡香精／4,950元。圖／愛馬仕提供
Fêtes en Hermès 2023 愛馬仕歡慶禮盒／希瑟花園淡香水／5,800元。圖／愛馬仕提供
Fêtes en Hermès 2023 愛馬仕歡慶禮盒／希瑟花園淡香水／5,800元。圖／愛馬仕提供

愛馬仕 沐浴

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