新營糖廠「藍皮列車」勝利號回歸 逢周六、日首班載客

已有74年的台糖新營糖廠「勝利號」日前整修完成，即日起每周六、日行駛台糖新營車站至中興車站間，因當日僅1班次，外界趨之若鶩。也有人向台糖公司爭取希望能延駛至已提停駛數十年的東太子站或鹽水車站，台糖表示，會先維持現行營運路線。

台糖新營糖廠五分車一度停駛去年重新復駛，暫時行經近1公里長的中興車站至折返新營車站，非假日採事前團體預約，僅在周六、日安排7班定期班次。

而近日又加入生力軍；重新整修完成的木造車體「勝利號」加入，安排首班次9點10分由中興車站駛至新營車站折返，單趟車程約13分鐘，票價80元，較一般列次貴20元，無損受歡迎程度。

資料顯示，「勝利號」是在1949年由日本日立製造所製造，驅動為腳踏式離合器和手動5段排檔，1954年更由汽油引擎換成柴油引擎，資深老新營糖廠員工說，勝利號早年行駛新營至嘉義布袋、學甲間，以前新營南光高中學生上下學、嘉義布袋的魚販來新營做生意，常會搭乘，1979年客運結束銷聲匿跡，後被移至烏樹林糖廠整修，執行烏樹林糖廠定期觀光列車，已20多年未在新營線載客。

由於勝利號車廂僅有30座位，周六、日僅安排1班次，眼看勝利號復出，也有人向台糖建議未來應可延駛至東太子站、鹽水站。