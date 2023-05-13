手刀快搶！買麒麟啤酒滿389元 玻璃小碟與木盤直接送
台灣麒麟與大賣場聯合歡慶KIRIN麒麟月，為回饋眾多消費者的支持，凡購買KIRIN全品項酒類，包含一番搾、Bar及淡麗GREEN LABEL啤酒，單筆消費滿389元，即可免費獲得「和風雙碟組」乙份。活動即日起於家樂福搶先開跑，愛買及大潤發賣場則分別於5月17日及18日陸續上市，數量有限，送完為止。
立夏剛過，天氣漸漸熱了起來，最適合宅在家一口啤酒、一口小食，享受悠閒追劇的時光。「和風雙碟組」內含兩個精緻日系插畫玻璃小碟，以及一個質感木盤，帶給大家精緻美好的小確幸，享受美好夏日時光。
KIRIN 集團以著重自然與人的製造事業，擴大到「食與健康」的新喜悅，為實現心靈充實的社會付出貢獻。「無時無刻，讓歡笑拉近彼此的距離」是台灣麒麟啤酒存在目的。KIRIN 集團希望讓飲品成為社交媒介，只要一瓶飲料、一個舉杯動作，能讓彼此的距離更靠近、人與人之間的關係更緊密。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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