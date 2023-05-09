快訊

NBA／奇兵華克第四節狂砍15分 浪花失準湖人險勝聽牌

小甜甜撤告前夫家暴案落幕 經紀人親吐撤告原因

挺孕肚爬山挨轟！7寶媽老公不忍了 發千字文護妻、關閉粉絲頁留言

聽新聞
test
0:00 / 0:00

只有3天！星巴克「買一送一」 母親節快揪媽媽喝咖啡

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布5月12至14日連續3天，推出「LOVE MOM」優惠活動。圖／摘自星巴克官網。
星巴克宣布5月12至14日連續3天，推出「LOVE MOM」優惠活動。圖／摘自星巴克官網。

迎接母親節到來，星巴克宣布5月12至14日連續3天，推出「LOVE MOM」優惠活動，活動期間於上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯、風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

優惠品項依各門市現貨為準，但不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、蜜桃蘋果風味烏龍茶、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

除不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務外，航廈、高鐵站等特定門市，亦不適用此優惠。5月14日當天不參與活動的門市如下：宜蘭宜興、花蓮中央、義14、台北時代、中和連城、林口中山、新竹工研院、竹南、大英、彰化金馬、南投華陽、台南文創、斗六中正、嘉朴、嘉義世賢、高雄夢時代、潮州。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。

「LOVE MOM」優惠活動不包含星冰樂系列飲料。圖／摘自星巴克官網。
「LOVE MOM」優惠活動不包含星冰樂系列飲料。圖／摘自星巴克官網。

咖啡 星巴克

延伸閱讀

Uber Eats母親節專區最低5折起 蘭蔻小黑瓶也點得到

淡水福德里慶祝母親節很溫馨 孝親沐足奉茶活動

連三日買1送1！星巴克「3大母親節優惠＋外送2優惠」全攻略，有吃有喝又有拿

星巴克限時兩天「買一送一」 網友哭：還是沒有星冰樂

相關新聞

今天限定！ 星巴克「買一送一」又來了 週一共享開喝「特大杯」

星巴克「買一送一」又來了！ 為廣大上班族、學生打氣撐過星期一，星巴克再推出4/24「GOOD FOR SUMMER 共享週一美好的咖啡時光」，活動當日11:00-20:00，至門市購買兩杯同品項、冰熱

地球日限定！ 小七特大美、鮮茶道「買1送1」、大苑子「升級XL」、星巴克「免費燕麥奶」

4/22世界地球日專屬！ 由於植物奶低碳排對環境友善，因此7-ELEVEN、星巴克相繼發動燕麥奶促銷，小七CITY燕麥系列飲品第2杯10元，再加碼特大杯美式買1送1，星巴克則可免費升級燕麥奶，並加碼4

獨／時間地點確認！中目黑人氣咖啡「ONIBUS」月底落腳大直

來自日本東京中目黑區的「ONIBUS COFFEE」，即將在台灣開設「ONIBUS COFFEE TAIPEI 」一號店...

CAFE!N咖啡觀光工廠！全台最大烘豆機、體驗咖啡杯測

CAFE!N桃園總廠，於2023年3月推出「CAFE!N X DICKIES聯名觀光工廠」新企劃。以五大作業區，將實際產線結合導覽，從咖啡產地、近距離看到全台最大烘豆機、並了解咖啡杯測過程，重新認識咖啡，也趁機一窺全台最大咖啡烘焙場的面貌。

星巴克「第二杯半價」 連續3天、任何時段都能買

迎接春假到來，星巴克宣布4月3、4、5日連續3天，推出「一起出發．美好春遊『第二杯半價』」優惠活動。活動期間至門市購買兩...

身分證有「陸、仟、元」同字或同音　萊爾富大杯美式咖啡限時買2送2

全民普發6,000元政策已開放登記，發放日訂於4月6日起，萊爾富歡慶政策，串聯線上線下推出3重普發優惠好康，最低下殺2....

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦