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只有3天！星巴克「買一送一」 母親節快揪媽媽喝咖啡
迎接母親節到來，星巴克宣布5月12至14日連續3天，推出「LOVE MOM」優惠活動，活動期間於上午11點至晚上8點，至門市購買兩杯特大杯、風味、冰熱一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
優惠品項依各門市現貨為準，但不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、蜜桃蘋果風味烏龍茶、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
除不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務外，航廈、高鐵站等特定門市，亦不適用此優惠。5月14日當天不參與活動的門市如下：宜蘭宜興、花蓮中央、義14、台北時代、中和連城、林口中山、新竹工研院、竹南、大英、彰化金馬、南投華陽、台南文創、斗六中正、嘉朴、嘉義世賢、高雄夢時代、潮州。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。
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