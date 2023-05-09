只有3天！星巴克「買一送一」 母親節快揪媽媽喝咖啡

星巴克「買一送一」又來了！ 為廣大上班族、學生打氣撐過星期一，星巴克再推出4/24「GOOD FOR SUMMER 共享週一美好的咖啡時光」，活動當日11:00-20:00，至門市購買兩杯同品項、冰熱

2023-04-24 08:30