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鳳梨出口消費主力是海外台灣人 專家曝日本人不愛原因

聯合報／ 記者彭宣雅／台北即時報導
鳳梨是我國第四大農產業，中國大陸對台下鳳梨禁令後，我國將外銷市場轉移到日本。學者認為，農產品的質量穩定，才有機會穩定外銷。本報資料照片
鳳梨是我國第四大農產業，中國大陸對台下鳳梨禁令後，我國將外銷市場轉移到日本。學者認為，農產品的質量穩定，才有機會穩定外銷。本報資料照片

鳳梨是我國第四大農產業，中國大陸對台下鳳梨禁令後，我國將外銷市場轉移到日本。但根據農委會農糧署的官方統計顯示，今年1月1日到5月5日止，鳳梨外銷量1萬3135.69萬公噸，比2022年、2021年同期分別減少15.8%、27.7%，外銷量在萎縮。

退休台大園藝學系副教授許明仁表示，我國外銷鳳梨的品種是金鑽鳳梨，金鑽鳳梨肉質細緻，甜度高，是非常好的鮮食品種，但缺點就是不耐儲存，時間拖久了，就容易黑心。去年可以推託說是船運延誤、運費高漲，今年已經疫情過後了，運輸問題其實都已經恢復。但蟲害、黑心的問題仍在，外銷品質仍需要力求穩定。

許明仁說，外銷量減少，主因是部分品質沒有達到要求。日本人買過一次，若沒有好的感受，就不會再買第二次。加上溫帶國家不必然喜歡這麼甜的水果口感，同時也已吃習慣菲律賓的MD2鳳梨，因此，現階段，賣到日本的台灣鳳梨的消費主力，是住在日本的台灣人。

中部某貿易商直言，今年鳳梨外銷季始於2月，當時鳳梨尚未真正成熟好吃，就急著外銷，當初的鳳梨味道酸，品質不穩定，賣得不如預期。賣的時間較久，就容易質變，導致一開盤價格就不佳，之後日方就一直砍單了。

他表示，連農委會的研究單位都提醒，金鑽鳳梨最好的產季始於3月份，但政策引導2月就開始外銷出貨，不是在適當的產季做出口，只想求外銷量，貿易商一直在示警。台灣賣第一尾黑鮪魚、日本宮崎賣芒果，都是一開始要創造農產品的價值，但今年鳳梨沒有好的開始，把一盤棋打壞、可惜了。

未來鳳梨外銷是否會貼近產季才開始外銷，農委會農糧署副署長姚志旺表示，目前整體狀況還算穩定，是否調整要看氣候的狀況，去年也沒有想到今年2月、3月氣候還這麼冷，農糧署會視情況機動調整。

鳳梨 日本 農糧署

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