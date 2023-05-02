母親節買好禮到燦坤 滿額抽星宇航空日本仙台來回機票

母親節檔期正是購買家電的最佳時機，燦坤推出「媽咪心花開」促銷活動，即日起至5月15日止，全館商品全面8折起，指定商品送最高2,000元開心現折券，再享環保綠點週末10倍送，加上節能家電退貨物稅及汰舊換新補助，最高政府補助金額上看7,000元。活動期間全館不限商品消費滿5,000元，還可抽「星宇航空日本仙台來回機票」，燦坤更同步為消費者獻上最佳3C選禮對策「母親節3C選禮人氣TOP榜」，集結健康美容、生活家電、娛樂3C等熱門商品，送禮、換機都划算。

除了機票大放送，活動期間選購4大家電消費滿15,000元，另可抽「和苑三井花園飯店雙人房住宿券」；資通訊/遊戲軟體品類消費滿3,000元，抽「台中金典酒店栢麗廳雙人自助餐券」；購買小家電類商品滿2,000元，抽「台中麗寶樂園探索世界雙人遊樂園券」，首次綁定燦坤APP還可參加品牌好禮抽獎活動。