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母親節買好禮到燦坤 滿額抽星宇航空日本仙台來回機票

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
TOP 2「輕鬆家電超助攻」，推薦掃地機器人、洗碗機、蒸汽熨斗、微波爐、無線吸塵器等居家必備家電，趁母親節檔期入手最划算。圖／燦坤提供
TOP 2「輕鬆家電超助攻」，推薦掃地機器人、洗碗機、蒸汽熨斗、微波爐、無線吸塵器等居家必備家電，趁母親節檔期入手最划算。圖／燦坤提供

母親節檔期正是購買家電的最佳時機，燦坤推出「媽咪心花開」促銷活動，即日起至5月15日止，全館商品全面8折起，指定商品送最高2,000元開心現折券，再享環保綠點週末10倍送，加上節能家電退貨物稅及汰舊換新補助，最高政府補助金額上看7,000元。活動期間全館不限商品消費滿5,000元，還可抽「星宇航空日本仙台來回機票」，燦坤更同步為消費者獻上最佳3C選禮對策「母親節3C選禮人氣TOP榜」，集結健康美容、生活家電、娛樂3C等熱門商品，送禮、換機都划算。

除了機票大放送，活動期間選購4大家電消費滿15,000元，另可抽「和苑三井花園飯店雙人房住宿券」；資通訊/遊戲軟體品類消費滿3,000元，抽「台中金典酒店栢麗廳雙人自助餐券」；購買小家電類商品滿2,000元，抽「台中麗寶樂園探索世界雙人遊樂園券」，首次綁定燦坤APP還可參加品牌好禮抽獎活動。

另外，燦坤線上購物即日起也同步推出母親節專區，5月底前全站單筆消費滿899元，登記抽第2代AirPods Pro 2；買指定品類（行車記錄器、網路設備/網路攝影機、投影機）加碼送10%購物金；凡購買大通系列行車記錄器，單日累計滿1,888元登記抽Lenovo Tab M10 Plus平板、Honeywell PM2.5車用空氣清淨機、Amazfit GTS 4 mini健康智慧手錶等好禮。5月10號前燦坤線上購物還推出「全民按摩日」限時活動專區，指定商品下殺5.1折起。

燦坤獨家推出母親節3C選禮人氣TOP榜，精選4大類購物推薦。圖／燦坤提供
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TOP 1「健康美容悉心顧」，精選吹風機、按摩椅、空氣清淨機、電動牙刷熱門商品。圖／燦坤提供
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TOP 3「娛樂3C再升級」，平板、無線耳機、智慧手錶、電腦螢幕，工作、娛樂兼顧。圖／燦坤提供
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TOP 4「大型家電舊換新」，六門電冰箱、金級洗衣機、冷暖空調、大尺寸電視，母親節正是購物最佳時機。圖／燦坤提供
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3C 母親節

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