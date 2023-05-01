隱身台大校園的綠蔭餐廳 M.D.明達館推出母親節套餐

崇越科技（5434）旗下安永集團餐飲品牌「M.D.明達館創作料理」餐廳，在5月7日（日）、5月13日（六）、在5月14日（日）三天推出母親節感恩活動，活動期間同桌用餐的媽媽，可獲得安永鱸魚精一包；而在5月份的每個週六下午，更邀請台灣知名跨界女團「無双樂團」演出，搭配精緻下午茶點，度過美好週末午後。

「M.D.明達館創作料理」大廳採挑高設計，透過大面玻璃窗，令人彷彿沉浸在森林之中，讓賓客在享受佳餚之餘，也有全方位五感體驗。餐廳標榜健康飲食文化，採用新鮮漁產，著重低碳原則，強調健康與美味並重。

在5月7日（日）、5月13日（六）、在5月14日（日）三天，明達館推出母親節感恩活動套餐，以屢獲國際金獎肯定的安永鱸魚精，製成「鱸魚精暖心湯品」，突破傳統精補食品的框架；選用台灣在地食材，以創意手法呈現精緻料理。在指定日期參加活動，同桌用餐的媽媽可獲得安永鱸魚精一包。

5月的每周六下午，「M.D.明達館創作料理」還推出無双樂團午茶饗宴。下午茶餐點鹹甜並重，鹹點以來自安永鮮物嚴選的根島蝦、冷燻海金錩搭配時令蔬菜與主廚特調醬汁，展現食材美味、清爽口感；甜點則選用當令水果製作，充分體現「食在地、食當令」的餐飲精神。

由作曲家劉學軒及前臺灣國樂團首席、二胡演奏家王明華領軍的無双樂團，是台灣第一個女子跨界國樂團，多次受邀至海內外演出。明達館特邀在5月的周六下午駐點演出。除演奏原創曲目之外，也將加入許多膾炙人口的經典金曲，融入跨界曲風，呈現出新古典音樂之美。

◎M.D.明達館創意料理

．地址：台北市大安區基隆路三段長興街口台大校園內明達館一樓

．訂位專線：02-2362-0658，https://reurl.cc/o0rLXv

．營業時間：以社群網站公告為主

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