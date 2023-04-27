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一次吃鐵板燒＋咖哩鍋！「犇×鍋比盆大」聯名私廚開張

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鍋比盆大的「香菜皮蛋雞鍋」。記者陳睿中／攝影
鍋比盆大的「香菜皮蛋雞鍋」。記者陳睿中／攝影

記憶中的味道回來了！鐵板燒「犇」本季攜手消失於台灣17年的「鍋比盆大」，以店中店的型態，聯名推出「私享家．宴」私廚。民眾除了可以品嚐犇代表性的鐵板料理，也可品嚐到鍋比盆大的咖哩鍋、香菜皮蛋雞鍋等餐點，一次享受不同類型料理交織而成的特殊風味。

「鍋比盆大」自1998年於台北安和路起家，主打不同風味的特色鍋物，其中又以「咖哩鍋」最為招牌，許多名人都曾是座上嘉賓。2006年時，鍋比盆大退出台灣，將發展重心移至海外市場，全盛時期在南京、上海、北京等地均有門市。對於過去喜愛鍋比盆大的台灣消費者而言，此次也將是睽違多年後，再度迎接記憶中的滋味回歸。

本次犇與鍋比盆大聯手，於犇的安和本館店內打造「私享家．宴」店中店，以全新打造的10人包廂，提供預約制的私廚服務。雙品牌推出的菜單共有3種價位選擇，並區分為前菜、鐵板料理、私房料理與鍋物。其中擔任前菜的「日式和風蕃茄」選用日本有機蕃茄經醃製48小時入味，搭配特調醬汁以及噴灑上的檸檬橄欖油，帶來清爽酸甜的開場。同時還有「聚上海媽媽捻手小菜 祖傳老滷味」拼盤，吃得到牛腱、牛肚、豆干等滷煮入味的小菜。

鐵板料理依照方案而有不同料理。其中「澎湖野生大明蝦 佐海膽雲丹燒」選用澎湖野生大明蝦為主角，取其肉質飽滿鮮美的特質，搭配上由北海道馬糞海膽、蜂蜜、清酒熬煮而成的雲丹燒醬，藉此相互呼應、提昇風味層次。另外還有「月件海膽和牛捲A5」、「香根牛肉絲佐現烤燒餅」等餐點。

本次聯名菜單中，鍋比盆大也供應經典的「咖哩鍋」與「香菜皮蛋雞鍋」。其中咖哩鍋以老母雞與多種肉骨熬煮湯底，並揉合日式、泰式、印度咖哩的香料組合，還加入椰漿、奶水調製而成，可搭配日本A5和牛片或Prime美國牛小排，以及油條、豆腐等配料品嚐。最後還可以精華湯底烹煮成「港式公仔麵」。至於「香菜皮蛋雞鍋」則以老母雞高湯加入大量香菜與皮蛋熬煮，搭配嚴選的海鮮拼盤、特製手工蝦丸、花枝丸等鍋料，帶出獨特的香氣與鮮度。

「私享家．宴」現已開放預定，共有3,000、4,000、5,000元等3種方案，採完全預約包場制，每桌10人，低消30,000元。

聚上海媽媽捻手小菜 祖傳老滷味拼盤。記者陳睿中／攝影
聚上海媽媽捻手小菜 祖傳老滷味拼盤。記者陳睿中／攝影
香根牛肉絲佐現烤燒餅。記者陳睿中／攝影
香根牛肉絲佐現烤燒餅。記者陳睿中／攝影
「咖哩鍋」為鍋比盆大的招牌。記者陳睿中／攝影
「咖哩鍋」為鍋比盆大的招牌。記者陳睿中／攝影
日式和風蕃茄。記者陳睿中／攝影
日式和風蕃茄。記者陳睿中／攝影
澎湖野生大明蝦 佐海膽雲丹燒。記者陳睿中／攝影
澎湖野生大明蝦 佐海膽雲丹燒。記者陳睿中／攝影

香菜 海膽 日本

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